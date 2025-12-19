美：對台軍售 8案3500億 含M109A7自走砲、海馬士、標槍飛彈等

美國國務院17日宣布，已批准包括M109A7自走砲、「海馬士」長程精準打擊系統、拖式飛彈、標槍飛彈等，總額3500億對台軍售案。圖為海馬士長程精準打擊系統。（美聯社資料照）

美國國務院十七日宣布，已批准一項大型對台軍售案，包括M109A7自走砲、「海馬士」（HIMARS）長程精準打擊系統、拖式飛彈、標槍飛彈等八案，總額逾一一一億美元（約三五〇〇億台幣）。這是美國總統川普第二任期第二次對台軍售。

川普第二任期 第2次軍售台灣

美國國防安全合作署指出，駐美國台北經濟文化代表處請求購買戰術任務網路、AH-1W型直升機零附件、M109A7自走砲、海馬士長程精準打擊系統、拖式飛彈、標槍飛彈、魚叉飛彈可修件檢修、Altius-600M及Altius 700M無人機系統等，總額達一一一億五四〇萬美元。

基於國會跨黨派議員對台灣防衛議題有高度共識，這項軍售案預期很快就會獲得國會批准。美國甫於上月批准一項價值三．三億美元的零組件軍售案，包括戰機及運輸機零附件，為川普第二任期首次對台軍售。

美台商業協會會長韓儒伯指出，這批軍售可能約佔台灣整體國防特別預算中「外國軍事銷售」（FMS）計畫的五十％，「未來幾個月，我們預期還會有更多對台軍售案」。

國務院在聲明中表示，這些軍售「透過支持接受方持續推動軍隊現代化，並維持可信的防衛能力，來促進美國的國家、經濟與安全利益」，「擬議中的軍售將有助於提升接受方的安全，並協助維持該地區的政治穩定、軍事平衡與經濟發展。」

中國外交部發言人郭嘉昆昨抨擊美國破壞台海和平穩定，向台獨勢力發出嚴重錯誤訊號，嚴重損害中國的主權、安全與領土完整，中方對此堅決反對、強烈譴責。

