獨家專訪》卓揆：去年早已做好不副署打算

行政院長卓榮泰宣布不副署「財政收支劃分法」，以此捍衛民主憲政，卓榮泰昨接受本報專訪時透露，去年上任沒多久後，面對藍白惡法時，他其實早已做好「不副署」的打算，只是考量上任不滿一年，不希望升高朝野對立。（記者鍾麗華攝）

行政院長卓榮泰前天宣布不副署「財劃法」，卓揆昨接受本報專訪時透露，去年上任後，面對藍白強修惡法時，他其實早已做好「不副署」的打算，只是考量當時上任不滿一年，不希望升高朝野對立。他也強調，憲法法庭被藍白癱瘓已久，人民已失去耐心、也沒有信心，此刻他不得不捍衛民主憲政。

憲法法庭癱瘓已久 人民失去耐心

卓揆指出，行政院對於法案提出覆議後被立院否決，有三個處理方式。一是副署並釋憲；一是副署但不執行；另外還有不副署。其實「副署不執行」，已有提高警消退休金的「警察人員人事條例」與志願役加薪的「軍人待遇條例」的例子，行政院也多次表示，會待釋憲結果，如釋憲結果合憲，就會編列預算追溯補發。

請繼續往下閱讀...

卓揆坦言，財劃法本想循前面不執行方式，覆議否決後就釋憲，但憲法法庭被藍白癱瘓後，不知道何時能夠運作，況且這段被癱瘓期間，又有新增四、五百件釋憲案，即便憲法法庭能重新運作，也應先處理超過九成的人民釋憲案。

卓揆強調，如果此次覆議否決後不執行，如同前兩例一樣，人民會問，「案子要放到什麼時候？在野黨提出這麼多的爭議法案，包括中配國籍的問題、救國團、還有反年改怎麼辦」？國人對釋憲已經失去耐心、信心，對於藍白惡法層出不窮，外界會質疑，政府無法阻擋、無法對國會生態做出改變。

卓揆說，其實財劃法他本來決定不覆議，後來決定再給立院一次機會，但立法院在過程中依然非常粗糙，也不讓他到立法院報告，他無法接受。立法院是怕他去把事實講清楚，也怕人民清楚知道問題所在嗎？

建立未來議案「不副署」三個標準

卓揆指出，他「不副署」財劃法後，立法院可能會對閣揆提出不信任案，也會與國會對抗，既然賴總統十二日召集民進黨籍立委後達成共識，全力支持行政院，他就可以這麼決定，不能把問題丟給黨團。而他也建立未來議案「不副署」的三個標準，就是「摧毀國家憲政體制、削弱國家國防安全、破壞國家財政紀律」。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法