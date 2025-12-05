國軍再爆共諜案》收6萬洩作戰計畫 陸軍中士起訴

國軍再爆共諜案，前馬防部陸軍中士外洩作戰計畫等軍機資料，收取報酬約六萬元；高檢署昨依違反國安法、陸海空軍刑法、國家機密保護法及貪污治罪條例等罪嫌起訴孫，並求刑十二年。（資料照）

欠債上網借款被吸收為共諜

曾在陸軍馬祖防衛指揮部服役的孫姓中士運輸士，因欠債及貸款壓力，四處借款時，在通訊軟體結識暱稱「百威、雲哥、JACK JACK」等不明人士，竟持手機拍攝「作戰計畫」等國家及軍事機密資料後外洩，收取報酬約六萬元；高檢署昨依違反國安法、陸海空軍刑法、國家機密保護法及貪污治罪條例等罪嫌起訴孫，並求刑十二年；孫十月間已被收押，昨移審後，高等法院裁定繼續羈押。

利誘持手機拍攝軍機後外洩

據了解，孫男於二〇二二年十一月、十二月，因缺錢借款而在通訊軟體結識上述不明人士，禁不起利誘，同意以新台幣或虛擬貨幣為報酬，換取任職單位內可取得的機密資料；孫男隨即持手機拍攝「作戰計畫」等機密資料。

對方未現身 透過通訊軟體交付

據知，過程中雙方均未見面，孫交付資料是透過通訊軟體傳輸，對方則以匯款及虛擬貨幣方式交付報酬；軍方人員因發現孫舉止怪異、作息不正常介入調查進而發現此事。

檢方建請重求12年刑

高檢署獲報，指揮馬祖憲兵隊及國防部軍事安全總隊將孫聲押獲准，昨依違反國安法、刑法、陸海空軍刑法、國家機密保護法中的洩漏交付及刺探收集「公務秘密文書、國防秘密文書、軍事秘密文書、國家機密」等罪與貪污治罪條例收賄罪起訴孫男。

檢方認為，孫男是軍職人員，與國家具有信賴關係，對國家負有忠誠義務，理應具備敵我意識以及保密防諜觀念，僅為貪圖區區數萬元，竟洩漏交付國家機密及軍事機密給他人，罔顧國安，建請法院從重量處十二年徒刑。

