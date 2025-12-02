為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 政治

    民團推廢止憲訴法及選罷法公投連署》民進黨審慎考慮自提公投

    2025/12/02 05:30 記者陳昀／台北報導
    針對憲訴法公投，民進黨秘書長徐國勇昨表示，民進黨正審慎考慮提案公投，也不排除與民團朝共同目標努力。（記者方賓照攝）

    針對憲訴法公投，民進黨秘書長徐國勇昨表示，民進黨正審慎考慮提案公投，也不排除與民團朝共同目標努力。（記者方賓照攝）

    在藍白強勢主導國會下，憲法法庭被迫停擺，民團「廢止憲訴法及選罷法修法」的公投連署，預計今天與民進黨展開首度會商。民進黨秘書長徐國勇昨表示，民進黨正在審慎考慮提案公投，也不排除與民團朝共同目標努力，但他也點出國民黨版修法漏洞，導致民團進行中的第一案公投可能無法綁大選，未來台灣可能陷入「一年投好幾次票」的混亂局面。

    不排除與民團共同努力

    藍白聯手通過的公投法修正案明定，主管機關應於公民投票案公告成立後三個月起至六個月內舉行公民投票，該期間內有全國性選舉時，應與該選舉同日舉行。人民作主志工團提出的「憲法訴訟法」公投訴求廢止憲法法庭法官人數門檻限制（九〇〇一案），連署期限至明年一月底。因此，若能成案，依上述修正案投票時程，須在六個月內投票，無法與明年十一月大選同步舉行。

    民團首案恐無法綁大選

    徐國勇昨在宣傳民進黨「二〇二六新生代國家戰略人才培力營」時受訪指出，公投綁大選的亂象大家早已經歷過，二〇一八年柯文哲競選台北市長連任時，一邊開票、一邊投票，會不會影響投票意向？基本上民進黨認為「公投綁大選」不太適當，既然立法院通過修法，後續國民黨一定會綁相關大選，加上讓大法官無法實質運作，國家憲政體制遭受極大危機，就是因為國民黨在立法院的不當違憲作為。

    未來可能一年投好幾次票

    徐國勇說，至於公投綁大選，民進黨會不會參與、提出公投題目？「民進黨正在考慮中」。談到將與民團會談，他說，不排除，如果有共同目標可以共同努力，但依照國民黨版修法，民團進行中的第一案公投，在時程上根本無從綁大選，這個荒謬的情形要讓民眾了解，最後可能演變成「只要有人提出公投、台灣隨時都在投票」，一年要投好幾次票，對社會有益嗎？

    徐國勇說，若有機會，不排除來討論「怎麼讓公投案實質能跟大選一起投票」，重點是，真正有必要性的公投才能綁大選，其他可以處理、協商的議題就應該在立法院解決，或應該讓大法官解釋相關問題，必須從整個政策、國家憲政體制來看，應該好好考慮這些問題。

