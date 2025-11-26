修惡諸多法案 意圖架空行政權與司法權》藍白搞憲政鬧劇 綠擬推公投迎戰

立法院程委會昨表決，將政院版財劃法暫緩列案。（記者廖振輝攝）

藍白立委昨天在立法院程序委員會以人數優勢，將行政院版「財政收支劃分法修正草案」暫緩列案。立院民進黨團幹事長鍾佳濱表示，國民黨、民眾黨可以討厭民進黨，但絕不能把人民的權益拿來陪葬，既然藍白上週通過「公投綁大選」，他呼籲公民朋友和民進黨站在一起，用「更大的民意」為藍白的憲政鬧劇劃下句點。

國民黨團：先施行三讀通過的財劃法

對於阻擋政院版財劃法遭批，國民黨團書記長羅智強回應說，立法院剛三讀通過的財劃法先施行，在施行的過程中，再來思考是否有要調整的地方，怎麼會財劃法才三讀通過，就再丟一個院版過來蓋牌呢？

鍾佳濱說，立院程委會本來是殺戮戰場，但在藍白成為國會多數後，卻變成「大冰箱」，只要藍白不願接受的法案，就放進冰箱冰起來，藍白想要表決的法案，馬上從冰箱拿出來，隨時就可以上菜。

鍾佳濱表示，財劃法攸關中央與地方財政健全、城鄉均衡發展，期盼立法院長韓國瑜未來主持院會時，應該要把冰箱裡面的大菜拿出來，讓社會享用。他強調，既然藍白上週通過「公投綁大選」修法，他呼籲公民朋友和民進黨站在一起，他們將用「更大的民意」為藍白的憲政鬧劇劃下句點。

民進黨也列出國民黨「七大罪狀」：說普廷不是獨裁者、唱和中共悼念共諜、共軍擾台具管轄權、違憲法案接二連三、強推中國即可參政、造假連署從未道歉、法案程序正義零分。民進黨砲轟中國國民黨破壞法治、毀壞民主選舉，還有一個親近極權、讚揚極權的主席，才是台灣民主最大的破壞者。

民進黨指出，國民黨重回「國會最大黨」後強推諸多違憲法案，先是國會擴權法案被憲法法庭宣告違憲，又一口氣修惡選罷法、憲訴法、財劃法，意圖架空行政權與司法權運作！且立法過程中，動不動就「逕付二讀」跳過委員會討論、「協商過水」無視朝野對話，甚至「邊修改邊表決」導致法案與預算提案錯誤百出。國民黨一年多來的行徑及黨主席鄭麗文的言論，壞法治、親獨裁、毀選舉，一步步侵蝕台灣得來不易的民主選舉制度，讓中國有直接介入台灣選舉的空間，「國民黨才是台灣民主最大的破壞者！」

