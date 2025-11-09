出席統派秋祭「不擔心被貼標籤」 鄭麗文：台灣應超越統獨

國民黨主席鄭麗文昨日出席「五〇年代白色恐怖受難者追思慰靈大會」，追思對象包括共諜吳石、朱楓等人，引發各界議論。鄭麗文受訪時強調，她紀念的是白色恐怖政治受難者，是那些為了自己的政治信仰、理念而犧牲、坐政治黑牢的人。（記者塗建榮攝）

國民黨主席鄭麗文、副主席季麟連昨出席在台北市馬場町紀念公園舉辦的「一九五〇年代白色恐怖秋祭追思慰靈大會」，由於被外界質疑追思對象包括共諜將官吳石，鄭麗文受訪時強調，她所謂要紀念的白色恐怖政治受難者，是那些為了自己的政治信仰、理念而犧牲、坐政治黑牢的人，當年還有很多冤案、假案與錯案，但吳石是來台灣從事顛覆與情報工作的間諜，與大家認知的思想政治犯不同。

指吳石是間諜 與思想政治犯不同

鄭麗文表示，二二八事件與白色恐怖不應該像這兩天淪為政治鬥爭的廉價工具，大家應該不帶政治偏見，尊重並還原歷史真相，希望今後不要再有人因為選票、政黨利益，扭曲簡化過去的歷史，過去這段歷史是屬於所有台灣人民，而不是某個政黨的專利、遮羞布，更不是某個政黨用來刺殺敵人的利刃，面對二二八與白色恐怖的悲情歷史，大家應該尋求和解，撫平傷痕，而不是在傷口上撒鹽，擴大對立。

媒體詢問鄭麗文是否擔心被貼標籤？鄭麗文說，「不會」，強調自己過去也為台獨的言論自由努力過，多年來她也清楚統派的思想主張與堅持，今天台灣應該超越統獨，不論什麼政治主張，都應該在今天台灣的民主化社會中，不需要擔心受怕。過去所以會有政治冤獄，就是因為國共內戰的結果，國共之間對於很多事情的主張都不一樣，但不代表主張不同，雙方就要兵戎相見、自相殘殺，而是應該以對話取代對抗，透過和平方式處理兩岸矛盾，這也是國民黨致力推動區域和平、兩岸和解的用意。

