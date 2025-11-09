蕭美琴歐洲議會演說》 中國：強烈憤慨 嚴重衝擊中歐政治互信

台灣首次以正式會員國身分參與IPAC年度峰會，由民進黨立委范雲代表出席，副總統蕭美琴亦現身歐洲議會發表演說。（圖由范雲辦公室提供）

副總統蕭美琴突破中國外交封鎖，造訪比利時首都布魯塞爾的歐洲議會，並在「對中政策跨國議會聯盟」（IPAC）峰會發表演說，是首次有台灣現任副總統現身歐洲議會。中國駐歐盟使團昨對此表示，此事嚴重衝擊中歐政治互信，中方強烈憤慨、堅決反對，已經向歐方提出嚴正交涉。

中國駐歐盟使團稱，稱IPAC是「反華組織」，並以「四個嚴重」形容結果。首先，對於歐洲議會不顧中方強烈反對和嚴正交涉，允許蕭美琴等「台獨頭面人物」進入歐洲議會大樓出席年會並進行「台獨分裂活動」，此舉嚴重損害中方核心利益，嚴重違反「一個中國」原則，嚴重干涉中國內政，嚴重衝擊中歐政治互信。

中國駐歐盟使團說，敦促歐方恪守「一個中國」原則，「停止為台獨行徑撐腰張目，停止向台獨分裂勢力發出任何錯誤信號，採取切實措施消除惡劣影響」，以實際行動尊重支持中方核心利益，維護中歐關係大局。

