    首頁 > 政治

    劉建忻：若用眼前去看國家財務 公教退撫基金 未來洞會更大

    2025/11/06 05:30 記者謝君臨／台北報導
    考試院秘書長劉建忻表示，因人口結構改變，根據估算，廿年後公教退撫基金每年收支短差達二千億元，「若用眼前去看國家財務好像還不錯，未來那個洞會更大」。（資料照）

    立法院司法及法制委員會昨在朝野爭議中初審通過「停砍公教年金」相關草案，全數條文保留送交朝野協商。考試院秘書長劉建忻表示，因人口結構改變，根據估算，廿年後公教退撫基金每年收支短差達二千億元，但政府不會只背著公教人員，勞工也是政府的責任，「若用眼前去看國家財務好像還不錯，未來那個洞會更大」。

    20年後 基金每年短差2千億

    為鞏固公教票源，國民黨團多次表明必須停砍公教人員年金，國民黨團、立委分別提出「公務人員退休資遣撫卹法修正草案」共廿六案，修法重點包括：退休所得替代率不再調降、退休所得隨在職人員調薪而調整，或按消費者物價指數（CPI）累計成長率調整。

    對於能否靠投資保障基金永續？銓敘部長施能傑表示，根據精算報告，公務員要平均九．一七％投報率，才可能五十年不破產；教育人員逾十％。但公務員平均過去卅幾年的基金投報率約五％，若現在停止調降，就表示更少基金可以投資，也會讓基金水庫提早用罄，後面幾十年的錢會是很可怕的數字。

    國民黨提案 讓水庫提早用完

    劉建忻指出，在野黨委員提及國家財政不錯、基金投資績效好，但精算報告不管怎麼看，都有一個用罄年限，就像一個水庫，知道廿年後水庫會用完，應討論怎麼引進活水，而非想著提前用更多。

    行政院人事行政總處人事長蘇俊榮說，現在面臨的是每年提撥率太低，除非提撥率拉上來，但這對現職公務員也是很大負擔。初步推估，軍公教這三類人潛藏負債約三兆元，現在領的錢，未來年輕世代要去負擔，這對世代公平會有問題。

