金門恐納十五五規畫 陸委會：主權屬於中華民國

路透報導，有台灣官員表示，十五五規劃將於明年正式啟動，並在三月的全國人大會議中公布細節，台灣密切觀察新計畫是否會提及與金門進一步經濟融合。對此，陸委會發言人梁文傑強調，「金門的管轄權和主權是屬於中華民國的」。（記者陳鈺馥攝）

中共四中全會昨日在北京閉幕，路透報導，有台灣官員表示，十五五規劃將於明年正式啟動，並在三月的全國人大會議中公布細節，台灣密切觀察新計畫是否會提及與金門進一步經濟融合。對此，陸委會發言人梁文傑表示，管轄權的問題，我們是非常重視跟在意，並強調，「金門的管轄權和主權是屬於中華民國的」。

有台灣官員指出，金門居民與廈門有深厚的家庭、商業與文化聯繫，島上亦依賴中國供水。二〇一六年的第十三個五年計畫提出修建通往台灣的隧道與高鐵，但遭台灣政府拒絕。官員擔憂，十五五規劃若納入金門，將可能成為北京推動統一議程的工具，甚至對台灣主權構成實質威脅。

官員向路透表示，中國並未排除以武力奪取民主治理下的台灣。若中國將金門納入其經濟發展計畫，可能意味著北京試圖建立「事實上的管轄權」，此舉恐進一步升高台北與北京之間的緊張關係。其中一位台灣高層官員表示，「兩岸關係可能會從以往的主權爭議，轉變為一場關於『管轄權』的競爭」。

陳玉珍對外媒強調主權不可妥協

梁文傑：與陸委會立場完全一致

「如果中國敢入侵金門，我們可能成為下一個克里米亞！」官員示警，金門雖多數居民自認為是中華民國國民，但面對中國的經濟與政治壓力，防範入侵與管轄權爭議仍是台灣安全的重大挑戰；國民黨金門立委陳玉珍接受路透訪問則說，「金門是中華民國領土，主權不可妥協」。

對此，梁文傑在陸委會記者會表示，相關問題我們一直都有在注意，也不只是這一次四中全會，陸委會已注意這個問題非常久了，特別是去年金門海域有發生對岸「三無」漁船翻覆事件，那時造成兩邊協商好幾個月，對於管轄權的問題，我們非常重視及在意，也持續關注對岸對這個問題的態度。

梁文傑進一步說，陳玉珍委員對這個問題的發言，「我是相當讚賞」。她雖然贊成金門和廈門進一步交流，但認為「金門的管轄權和主權是屬於中華民國的」，這跟陸委會立場是完全一致的。

