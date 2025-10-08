因應美需求 陸委會擬提升駐美層級

因應美國政府需求及深化台美交流，陸委會擬派任處長級、熟稔中國議題的高階公務員駐美。（資料照）

規劃派駐熟稔中國議題高階文官

中國軍武霸權擴張，美方關切台海議題。據透露，因應美國政府需求及深化台美交流，政府擬提升我國駐美代表處的官員層級，陸委會擬派任處長級（簡任十一職等以上）、熟稔中國議題的高階公務員駐美，強化台美合作量能。

據了解，美方曾向我國政府表達，希望台灣能派駐熟稔中國議題的高階官員駐美，以利台美之間合作。

請繼續往下閱讀...

知情官員透露，陸委會目前的駐外人員，僅駐美代表處和歐盟代表處各一人，都是基層官員，我國正研議協助外館強化台美合作量能，規劃多派駐一名高階文官。針對中國議題研究及資訊分享，美方也有這方面需求，我方會配合外交部長林佳龍所提「總合外交」，協助外館做好相關工作，就中國議題與美方各界深化交流。

提供資訊分享 強化台美合作量能

官員談及，為了強化合作能量及增加台美交流，我方願意深化這方面的合作，美方也非常積極，因為美國各界人士對此非常有興趣，不管是政府、國會、智庫等，都對中國議題有了解需求，陸委會會盡力協助外館。

關於何時會派任高階官員駐美？官員說，具體時程看外館需求，都會盡量配合，也會提供更多中國資訊、研究發現，創造更多台美交流機會。

「我們願意配合，就看外館需求和美方實際需要！」他強調，陸委會有強烈意願，美方也展現積極需求，台美之間可以有更多的想像和期待，在既有基礎上強化交流的能量，支持外交部與美方進一步的合作。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法