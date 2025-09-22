二七五八號聲明延宕逾一年》時力痛批韓蓄意壓案 幫中國扯台灣後腿

立法院長韓國瑜至今遲未召集協商聯大第2758號決議，朝野共同聲明持續延宕中。(資料照)

2025/09/22 05:30

〔記者林哲遠、陳鈺馥／台北報導〕美歐等多國國會去年迄今，相繼通過反對中國扭曲聯大第二七五八號決議；反觀我國立法院共同聲明竟持續難產，三黨黨團提案去年九月廿日交付協商，迄今已逾一年無下文。時代力量黨主席王婉諭昨受訪時痛批，立法院長韓國瑜蓄意壓案，不召集黨團協商，摀住台灣最高民意機關的嘴巴，嚴重損害台灣人為自己說話的權利。

王婉諭指出，聯合國第二七五八號決議不涉及台灣，已成為國際共識；最該為此發聲、向國際社會表達清楚立場的立法院，卻因為國民黨的阻礙而徹底噤聲。從韓國瑜到國民黨團總召傅崐萁，他們不讓立法院對二七五八號決議發聲，不反對中國曲解、打壓台灣的主權，根本是在幫中國扯台灣後腿。她呼籲國民黨新會期儘速啟動協商、通過挺台聲明，讓台灣人為自己說話，走向世界。

台灣基進黨主席王興煥認為，歐美等國家是因為中國外交干涉，才選擇通過國會決議方式表態支持台灣，但台灣作為當事國，他主張總統賴清德應公開向國際表態反對中國扭曲第二七五八號決議文。

學者：國會無共識 向國際傳達錯誤訊息

東海大學中國大陸與區域發展研究中心副執行長洪浦釗昨受訪說，近年歐美國會接連通過決議反駁中國的惡意扭曲，反觀台灣國會卻遲遲無法凝聚共識，這會傳達出錯誤訊息，國際社會比台灣自己更急著澄清事實，且容易讓外界誤以為我們對自身處境缺乏一致立場。這樣的落差，不僅削弱台灣的國際論述力，更被中國利用，強化其法律戰的攻勢。

