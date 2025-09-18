中國九三閱兵 展現長程打擊核武力／國安官員：我聚焦智慧化決策應對

國安會諮委黃重諺表示，九三閱兵展示的新質戰力聚焦長程打擊核武，台灣後續國防投資，會聚焦更智慧化決策系統。（圖由《Yahoo齊有此理》提供）

2025/09/18 05:30

〔記者陳昀／台北報導〕九月三日中國斥資千億元在北京天安門盛大閱兵，集結威權領袖高調展示武力，國安會諮委黃重諺昨接受網路節目專訪表示，九三閱兵展示的新質戰力多為長程打擊核武力，台灣後續國防投資將聚焦在更智慧化的決策系統，用更敏銳的感知能力、全星系部署的衛星能力應對各種緊急狀況。

黃重諺指出，中國九三閱兵不外乎四個目標，首先是告訴世界他們正在形塑以中國為核心的國際秩序；第二是告訴台灣「沒辦法抵抗」；第三是告訴中國人民「沒辦法脫離共產黨統治」；第四是告訴美國，他能集結俄羅斯總統普廷、北韓領導人金正恩、伊朗總統等讓美國最頭痛的人，表現「我可以跟大家分庭抗禮」。

黃特別提到，中國在九三閱兵很想展示所謂「新質戰力」，像東風-31B等洲際導彈，射程高達一萬多公里，且大都上核彈頭，遠超過國防必要，也有違和平目的。第二，這些戰力裝備有運用人工智慧的智慧化趨勢。

黃重諺表示，台灣是以防守為目標的國家，後續的國防投資，會聚焦在更智慧化的決策系統，導入AI（人工智慧）進行戰場管制等，畢竟我們人不比對方多，需要更敏銳的感知能力，透過高、中、低多軌域的全星系部署衛星能力，面對各種緊急情況，仍能保有通訊韌性。

此外，美國在台協會（AIT）近日表示，「開羅宣言」、「波茨坦公告」及「舊金山和約」，均未決定台灣最終的政治地位，並獲美國國務院背書。黃也說明，美國核心重點在於，中國提出的論據不足以代表他們擁有台灣，有些人稱其為「台灣主權未定論」，也許不是那麼準確；不過，中國試圖透過「穿梭劇」改寫抗戰史實，進而把中華民國包進中華人民共和國裡，沒有辦法解決根本的問題。

黃重諺認為，當年中國人民的抗戰非常偉大，死傷上千萬軍民，等的就是勝利後可以實施民主憲政，但隔天共產黨主導的中國內戰就開始了，從三反五反，一直到大躍進、文化大革命，中國損傷六、七千萬人，最後給人民這個，好意思說解放，甚至反過來教訓台灣人，「沒人有資格這樣說」。

