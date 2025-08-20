京華城弊案》陳盈助親信邱清章證稱 柯辦公室收300萬現金

台北地院審理京華城容積等弊案，昨傳喚「博弈大亨」陳盈助的親信邱清章（中）等三人作證。（記者田裕華攝）

2025/08/20 05:30

〔記者張文川、劉詠韻／台北報導〕台北地院審理京華城容積等弊案，昨傳喚「博弈大亨」陳盈助的親信邱清章（見圖，記者田裕華攝）、和泰大金執行長黃海清、北市前秘書長陳志銘等三人作證。邱清章證稱送三百萬元現金至台北市長室交給時任台北市長柯文哲，柯有說「謝謝」；黃海清承認有勸募林姓友人以印刷公司名義捐款卅萬元匯至桃園市長參選人賴香伶的政治獻金帳戶。

蒞庭檢察官林俊廷結論指出，柯隨身碟「工作簿」檔案內容，從近日王令麟、邱佩琳、謝明珠、邱清章至黃海清陸續到庭的證詞，足可證明是柯文哲自行記載金額、實際要感謝對象的私人內帳，單位是萬元，有證據能力和高度證明力；且去年八月卅日搜索發現此證據後，當天就訊問柯，柯現在卻辯稱完全沒有印象，否認製作檔案，不值採信。

陳志銘證稱，都發局在回覆京華城陳情案的公文上寫「奉交下」，是部分公務員的慣用語，「辛章」是市長秘書處機要組專用，市長決行則是蓋正章、甲章，都發局應是看到柯的職章而誤解；陳志銘承認他在核章京華城公告公展簽呈時，看到「改建」二字就以為是都更案，未翻閱簽呈內容就蓋章；公展案通常是副市長決行，他當時不知京案是由柯親自決行。

庭末，威京集團主席沈慶京的律師請求檢方提供柯妻陳佩琪的偵查時筆錄，檢方回稱在另案偵辦中，請法院向台北地檢署函詢調閱，由偵查檢察官決定是否提供；柯的律師鄭深元認為檢方捏著筆錄，是要視本案審理狀況再決定是否要辦財產來源不明罪；法官表示將附上辯方聲請理由函詢北檢。

柯文哲表示，他已被收押快一年，再關幾個月也沒差，再關下去會真的會變台灣曼德拉，他批檢察官像網軍、四叉貓，用他電腦裡的資料一個個叫來問，目的是為了讓外界覺得捐錢給民眾黨很危險，會被叫來問話、羞辱。

柯再嗆檢「民進黨不會一直執政」

柯文哲在中午休庭、法官離開法庭後，對三位檢察官嗆聲「民進黨不會一直執政」；下午庭訊結束前，審判長江俊彥再次勸諭柯，有話就在法庭上講、記入筆錄，讓二審、三審法官也能看到，庭後失序會造成法警戒護壓力，柯回稱他覺得法警九成是柯粉，沒有問題。

