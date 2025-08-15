為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　政治

    2024年總統大選前》高雄中配理事長組團赴中受招待 二審仍判無罪

    大高雄海峽兩岸經貿文化交流促進會蔡姓女理事長，涉嫌違反正副總統罷免法等罪，高雄高分院上午仍判決無罪。（記者鮑建信攝）

    大高雄海峽兩岸經貿文化交流促進會蔡姓女理事長，涉嫌違反正副總統罷免法等罪，高雄高分院上午仍判決無罪。（記者鮑建信攝）

    2025/08/15 05:30

    〔記者鮑建信、吳昇儒／綜合報導〕高雄一名社團女理事長前年受邀帶團前往中國參訪，被依違反正副總統罷免法和反滲透法起訴，高等法院高雄分院昨天宣判，維持無罪判決。另外，台北市七名里長前年前往中國交流時接受中方部分食宿，時間鄰近總統、立委大選，涉犯反滲透法，台北地檢署調查認為，七人自付機票，無積極證據認定里長們受到中國指示，昨也予以不起訴處分。

    高雄地檢署調查，高市「大高雄海峽兩岸經貿文化交流促進會」蔡姓女理事長是中國籍配偶，嫁到台灣多年，受中國江蘇省南通市幹部趙季指示，招募對中國友善民眾三十多人前往中國，參加者只須付機票費用，並接受落地招待。檢方認為蔡女此舉已涉嫌意圖影響國內大選，依違反正副總統罷免法和反滲透法起訴。

    一審法官認為每人繳交二多萬元，其中一萬多元為機票費用，其餘費用均由蔡女收受，用來支付住宿等費用，團費與市價相差無幾外，據證人供詞，在場聚餐中國人士並未向團員表示支持特定候選人或政黨，認定罪證不足。檢方不服提起上訴，高雄高分院昨天判決駁回。

    北市7里長大選前受邀赴中 北檢不起訴

    此外，台北市敦化里長蘇榮文等七位里長於前年六、十月間，分批前往上海，並由台北市議員秦慧珠辦公室助理代為訂購或自行訂購往返上海的飛機票，其中五名里長由秦慧珠帶隊，前往上海、廈門等地；中國國民黨台北市松山區黨部主委則受到上海市長邀請，帶著四名里長前往參訪。

    台北地檢署調查，參訪時間靠近總統及立委選舉期間，七人雖接受中國官方招待部分食宿，也曾面會中國官員，但無法認定七人有接受中方資助，從事違反選罷法等行為；清查也未發現異常金流，難認定里長們違反反滲透法及公職人員選舉罷免法，故予以不起訴處分。

