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    首頁　>　政治

    林右昌密訪拔樁 力求攻破傅式王朝

    罷免傅崐萁的公民團體「曙光花蓮」昨天早上到吉安三角市場進行掃街拜票，民進黨秘書長林右昌也率黨公職相挺，罷團準備中華民國國旗高呼：「心中有國旗、罷免傅崐萁」。（記者王錦義攝）

    罷免傅崐萁的公民團體「曙光花蓮」昨天早上到吉安三角市場進行掃街拜票，民進黨秘書長林右昌也率黨公職相挺，罷團準備中華民國國旗高呼：「心中有國旗、罷免傅崐萁」。（記者王錦義攝）

    2025/07/14 05:30

    〔記者陳昀、王錦義／綜合報導〕大罷免首波投票倒數十二天，民進黨持續鎖定立法院國民黨團總召傅崐萁「本命區」花蓮縣，黨秘書長林右昌已七度前往當地。據透露，林除了透過公開行程催票，檯面下也積極與地方頭人接觸「拔樁」，貼合「反共」策略給「中華民國派」出場大義，訴求「不是敵人的就是朋友」，逐一攻破「傅式王朝」對地方的控制。

    七度前往花蓮 貼合反共論述 給「中華民國派」出場大義

    據了解，林右昌密集拜會所有可能策反的地方派系頭人，惟因花蓮縣長徐榛蔚及傅崐萁的控制力道極強，不少人表面仍挺傅或保持中立，民進黨對檯面下的互動也「只能做不能說」，但政治氛圍已略有鬆動。

    合作對象最高機密

    「花蓮魏家」至今未對罷免傅崐萁與否公開表態，外傳綠營曾私下拜訪魏家爭取合作，林右昌昨參加罷團「曙光花蓮」掃街活動受訪表示，罷傅最大共識就是所有被傅崐萁欺壓、威迫的民眾，包括反共護台、中華民國派跟台灣派的民眾，各種力量團結在一起；至於合作對象是最高機密，「佛曰不可說」。

    知情人士直言，花蓮的藍營人士很清楚，只要傅崐萁在，永遠沒有他們出頭的一天，但反傅不代表他們認同民進黨、支持民進黨補選，只是現階段「不是敵人的就是朋友」，必須凝聚所有力量推翻「傅式王朝」，選戰最後階段要繼續強攻陸戰，「能走多遠就走多遠，握到每一雙手」。

    團結各方罷傅力量

    綠營人士分析，整個花蓮縣議會只有三席民進黨籍議員，民進黨歷次選舉都極力苦撐，單靠組織動員只會被傅崐萁循過往招式壓制，但這次大罷免氛圍截然不同，花蓮縣議會議長張峻不僅公開宣示，甚至親自挺身揮舞國旗列隊支持大遶境車隊，為花蓮政壇投下震撼彈。

    該人士說明，有效號召中間選民及淺藍支持者投下同意票，將成決戰關鍵，民進黨中央的策略貼合反共論述，給了早就不滿傅崐萁的「中華民國派」有了出場的「大義」，林右昌多次前往花蓮創造議題，逼得想保持低調的傅崐萁不得不天天回應，花蓮作為「罷免火車頭」的熱度可望繼續外溢到全國各罷免區。

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