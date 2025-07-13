漢光41號Day4》國軍嚴守淡水河 學者：中樞防衛戰關鍵

國軍「漢光四十一號」演習實兵操演昨進入第四天，按演練進程規劃為「備戰部署」階段。為防備共軍由淡水河口進攻台北市中樞地帶，陸軍關渡地區指揮部出動CM11戰車駐守淡水河出海口。（中央社）

2025/07/13 05:30

美前太平洋陸軍司令佛林觀察演習 提河防建議

〔記者方瑋立／台北報導〕「漢光四十一號」演習昨進入第四天，國防部想定從灰色地帶襲擾進展至敵軍企圖以聯合火力及登陸作戰犯台。國軍第三作戰區轄下陸軍五三工兵群在淡水營區外設置三道河道阻絕鏈並首次操演實彈爆破，關渡地區指揮部也重兵部署淡水河口及周遭優勢高地，嚴守關鍵灘岸。軍事學者揭仲昨受訪強調，戰時能否將共軍堵塞於登陸階段，對中樞防衛作戰至關重要，相關演習相當具重要性。

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工兵爆破阻絕河道 戰車砲口指向出海口

陸軍五三工兵群昨在淡水河道設立由定置漁網、油桶及浮台組成的三道阻絕鏈，並首次公開以C4炸藥遙控實彈爆破，模擬殲滅敵軍突入水下及水面快艇。另外，記者直擊關指部戰車連、機步連及火力連重兵部署於淡水河口重要灘岸及周遭優勢高地，包括CM-11勇虎式戰車、CM-22和CM-23迫擊砲車等悉數出動，劍指企圖發動登陸奇襲的敵軍。

揭仲於淡水現場受訪說，演習想定狀況是以確認共軍出現高度武力犯台徵兆，我軍提升戰備等級，在淡江大橋至關渡大橋間進行淡水河道阻絕與布防，此工程對台澎防衛作戰非常重要，尤其對中樞防衛而言。

揭仲強調，若共軍突入淡水河道控制左、右二岸，即可輕易進入我中樞地區，並將淡水、八里登陸的共軍主力連成一氣，控制整個大台北地區，戰時能否將共軍堵塞於此階段是關鍵。至於「實爆」效果，他指出，現在漢光講求實戰化，讓部隊針對實際環境執行整備工作，實爆有助部隊瞭解可能面臨的狀況，雖本次演習未使用真實炸藥量，但可藉此評估戰時的布防密度、長寬等。

此外，軍方消息指出，美國前太平洋陸軍司令佛林近日也與美軍一同抵台，前往淡水地區瞭解陸軍設防作為，並針對河口、河道防衛強調提出具體且具建設性的建議。淡水河防不僅止於河道阻絕和爆破，也包括戰車和車載式「復仇者」防空飛彈系統等，採多層部署以有效反制共軍威脅。

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