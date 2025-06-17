未達安全門檻 台中3區續衝刺

解顏團隊強調「中二尚未過二階，必得補件」，將持續以收件「2500份」作為目標。（「解顏行動」罷團提供）

2025/06/17 05:30

〔記者歐素美、陳建志／台中報導〕近日網路傳出「未收到補件公文即為通過二階」的說法，讓台中市第二、三、八選區罷免國民黨立委的罷團憂心忡忡，疾呼並非事實，二階審查結果以中選會公告為準。三罷團表示，目前三區還分別缺少一五○○、二五○○及二五○○份連署書才達到安全門檻，希望還未連署的民眾繼續踴躍連署。

中八選區「一罷擊臣」於五月五日前往台中市選委會送交第二階段罷免連署書；中二、中三選區罷團「解顏行動」及「中三拒瓔」也於五月六日送件，但三區送件數只是達到罷免的基本門檻，都未達到一二五％的安全門檻。

請繼續往下閱讀...

以中二選區為例，共送出三萬三○九九份，雖超過法定門檻三萬○二七八份，但因未達安全門檻，憂心審核後遭剔除，近日持續衝刺連署，最近一週雖又增加約五○○份連署書，但還差「二五○○份」才能達到安全門檻。

因近日網路傳出「未收到補件公文即為通過二階」的說法，三個罷團都很憂心，強調六月廿日中選會才會公告二階結果。

罷團表示，送件後收取連署書就很困難，有時一天收不到百份；任何錯誤的消息，都將導致前面的所有努力白費。為確保進入三階投票，罷團將繼續收件，並呼籲所有關心罷免案的民眾，邀請尚未連署的民眾簽二階，協助澄清謠言。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法