馬英九出席海峽論壇 「淪最大統戰樣板」

前總統馬英九昨率團前往中國廈門出席海峽論壇（右圖），台灣國成員在桃園機場演出行動劇送機，諷馬自甘淪為統戰棋子（左圖）。 （記者劉信德攝）

2025/06/15 05:30

大罷免壓力 藍營縣市長17年來首度缺席海峽論壇

〔記者鍾麗華、劉信德、陳政宇／台北報導〕中國一年一度對台大型統戰平台「海峽論壇」今登場，在大罷免壓力下，海峽論壇舉辦十七年來，首度出現藍營縣市首長缺席，因此中方力邀前總統馬英九出席，海峽論壇官網也大肆宣傳馬英九出席消息，兩岸人士表示，馬英九淪為今年論壇最大統戰樣板。

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率大九學堂訪中 馬：盼促進兩岸青年交流

馬英九昨率領「大九學堂」青年學員啟程前往福建廈門參與活動。他在機場出發前表示，此行目的是為加深對當地歷史與產業發展的認識，更希望藉由與大陸青年面對面互動，舒緩當前緊張的兩岸關係，促進民間更深入的交流與理解。

民進黨立委賴瑞隆受訪批評說，馬英九擔任總統期間，陸委會就已認定海峽論壇是統戰平台，如今卻甘願淪為統戰樣板，非常失格、不恰當，完全不顧台灣的主權與尊嚴。

立委：大罷免若失利 媚共政客更無所忌憚

民進黨立委王定宇認為，「海峽論壇」罕見沒有任何國民黨執政縣市長參加，這代表在大罷免浪潮下，可讓親中媚共的政客向民意低頭，但如果大罷免失利，這些人將變得更無所忌憚，讓台灣陷入險境。

第十七屆海峽論壇大會今舉行，中國全國政協主席王滬寧將出席致詞，國台辦宣稱，此次延續「擴大民間交流、深化融合發展」主題，安排大會活動及青年交流、基層交流、文化交流、經濟交流四大板塊系列活動共五十六場。

國民黨指派大陸事務部主任與會 層級降低

去年海峽論壇，國民黨包括副主席連勝文、雲林縣長張麗善、金門縣副縣長李文良率縣府交流團、立委陳玉珍與蘇清泉、陳雪生等人與會。據了解，國民黨過往至少派出副主席的層級，但今年改由大陸事務部主任林祖嘉代表，層級大為降低。

據傳，中方在邀約「海峽論壇」過程中，暗示將提供農產品採購等「惠台」措施，但國民黨正面臨大罷免壓力，黨中央說服藍營地方首長與立委不要參加，避免衝擊大罷免，不過，知情人士表示，藍營地方首長雖都婉拒出席，但立委出席情況尚無法確定。

由於邀約過程不順利，中方唯恐無法拉抬海峽論壇聲勢，立即將目標轉向馬英九，也達成「台灣首個卸任領導人參加海峽論壇」的指標性意義。馬英九昨啟程與會，海峽論壇官網已把「馬英九等超七千名台灣各界人士將受邀參加」的新聞置頂宣傳，官網首頁中就有三則有關馬英九出席論壇的消息。

馬英九此行團員主要為大九學堂學員，除了出席海峽論壇外，團隊也將前往甘肅，參與二○二五年公祭中華人文始祖伏羲的大典。

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