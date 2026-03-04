花蓮縣長選舉》藍營提名游淑貞 議長張峻︰下週宣布參選

花蓮縣議會議長張峻今天說，預計下週宣布參選。（記者花孟璟攝）

魏嘉賢︰讓花蓮人有更多不同選擇

在花蓮被封為「反傅崐萁頭號旗手」的縣議會議長張峻，針對國民黨中常會今天通過縣市長提名第二波名單，已確認花蓮縣長提名吉安鄉長游淑貞，張峻中午表示，下星期正式宣布參選；同為無黨籍的議員魏嘉賢也在年後宣布參選縣長，他說，國民黨提名誰不是重點，重點是要讓花蓮人有更多不同選擇。

張峻說，他是無黨籍，對於其他黨派人選提名表達尊重，他希望花蓮可以從傅崐萁家族勢力壟斷中改變，期待超越藍綠、不分黨派，共同為花蓮打拚，預計下週就會正式宣布參選。

昨天3月3日剛過52歲生日，張峻說，這些年在花蓮這塊土地奮鬥，一路上他很清楚自己能走到今天，從來不是靠一個人的力量，是因為有大家的支持與陪伴，「花蓮要改變，從來不是一個人的事」，不是誰站在前面就能完成，而是大家願不願意站在一起，他相信，花蓮需要超越藍綠的團結力量，讓花蓮人的心凝聚起來，才能真正推動花蓮改變，讓花蓮人重新拾回信任，同心向前「團結，才會有力量；努力，才會有方向」，目標要讓花蓮更好。

花蓮縣長誰來選，泛藍大亂鬥，光是國民黨內有游淑貞、葉耀輝、何啟聖3人表態，今天國民黨確認提名游淑貞，讓葉耀輝無法接受，仍強調自己不會放棄爭取黨提名，他還會繼續向選民說明政策，5月實施與游淑貞的對比民調。

前花蓮市長、現任花蓮縣議員的魏嘉賢，農曆年過完後頭一位宣布參選花蓮縣長，魏嘉賢今天說，他從2022年以後就是無黨籍，國民黨提名誰都不是重點，他認為花蓮人應該有更多選擇，到底哪一個才是有能力提出好的政策方向、解決花蓮基礎建設、觀光、民生等問題的人選，歷經地震風災堰塞湖災害，花蓮人真的很辛苦，他從小在花蓮出生長大，累計民意代表、行政首長有21年經驗，歷練成熟，希望在自己最精華的壯年48歲，替花蓮做出貢獻。

國民黨提名游淑貞選花蓮縣長，魏嘉賢認為給花蓮人不同選擇才是最重要的。（記者花孟璟攝）

前市長葉耀輝不滿國民黨提名過程不透明、程序問題多，目前除了提告盧新榮背信，也會持續向選民爭取支持。（記者花孟璟攝）

國民黨中常會今天確認提名吉安鄉長游淑貞。（記者花孟璟攝）

