獨家》3月「鄭習會」因中東戰火急轉彎 鎖定「川習會」後清明登場

中方目前規劃將「鄭習會」延到「川習會」後、擬於清明期間登場，以國民黨主席鄭麗文「返鄉祭祖」名義舉行。（法新社檔案照）

「鄭習會」出現新轉折，據了解，原訂中國「兩會」期間登場的這場會面，受伊朗戰事、戰略天秤傾斜影響，中方已緊急叫停，目前規劃延到「川習會」後，鎖定清明祭祖時登場；國民黨大陸事務部主任張雅屏明天將代表黨主席鄭麗文出席北京的台商活動，並與中方對接時程。

據北京方面消息，中方農曆年前一度要加快「鄭習會」安排，原鎖定「反國家分裂法」（3月14日）前後登場。當時北京研判，美國對等關稅被裁決無效，加上期中選舉將近，美國總統川普受到重挫，中國在「川習會」已取得戰略機先，乾脆把「鄭習會」往兩會期間（5日至11日）沒有團組會議的空檔擺。

請繼續往下閱讀...

依據原先計劃，北京打算5日先安排鄭麗文出席台企聯在北京的大陸台商座談，鼓勵台商投入中國供應鏈強化（二次西進），隨後在兩會期間、中國國家主席習近平沒有團組會議的空擋安排與鄭會面；一度傳出選在3月12日孫文逝世紀念日，透過「兩岸共同紀念」，凸顯「台灣事務本來就是中國事務的一環」，並在川習會前鋪陳氛圍。

不過，2月28日美國與以色列聯合斬首伊朗神權領袖哈米尼後，「鄭習會」整體佈局也被打亂。據透露，由於戰略天秤轉向不利中國、俄羅斯，北京旋即通知推遲雙方會面，國民黨改由張雅屏先行赴北京參與5日台商會談，並與中方對接後續「鄭習會」的時程。

據了解，北京方面鎖定先「川習會」、再「鄭習會」，目前最可能的時間點會是清明期間，鄭麗文剛好可以用「返鄉祭祖」為名進行相關活動，凸顯「中華民族一家親」的整體象徵，進而向國際傳達國共已啟動「兩岸和平進程」的氛圍。

有關鄭麗文訪問中國大陸的時間點，國民黨副主席蕭旭岑三日受訪說，目前為止，並沒有確切的訊息。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法