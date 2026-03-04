為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 政治

    童仲彥昔喊「不喜歡就不是男人」 最美小三「邱主任」現況曝

    2026/03/04 13:12 即時新聞／綜合報導
    粉專「王三郎嚴選」春節期間曬出王三郎與邱子玹在中國廣東的甜蜜合照。照片中，邱子玹五官依舊精緻，多了幾分歲月的成熟。（取自粉專「王三郎嚴選」）

    粉專「王三郎嚴選」春節期間曬出王三郎與邱子玹在中國廣東的甜蜜合照。照片中，邱子玹五官依舊精緻，多了幾分歲月的成熟。（取自粉專「王三郎嚴選」）

    立委王定宇昨被爆「奪人小三」，與自稱是愛爾麗集團執行長的劉怡萱傳緋聞。劉怡萱大學同學則出面認證劉怡萱魅力，直言被她盯上「任誰都會暈」。不少網友聯想到前台北市議員童仲彥與「邱主任」（邱子玹）事件，重提他當時的名言「誰不喜歡邱主任，那就不是男人」，而邱主任現況也意外引起關注。

    劉怡萱的大學同學、網紅「一級嘴砲技術士」昨天跳出來認證劉怡萱的魅力，直言被她盯上的「任誰都會暈」。網友聯想到童仲彥當年劈腿聯絡處邱主任時喊出經典名言：「看到邱主任，不喜歡她的話，那就不是男人了。」這件事當時讓邱主任聲名大噪。

    至於邱主任現況如何？原來她已由政治領域轉為電商女王。邱主任原名邱惠美，現在已改名為邱子玹，離開政壇後與「中台灣直播天王」王三郎熱戀，現在是「王三郎嚴選」直播間的得力助手。

    今年春節期間，粉專「王三郎嚴選」才曬出王三郎與邱子玹在中國廣東的甜蜜合照。照片中，邱子玹五官依舊精緻，多了幾分歲月的成熟。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    圖
    圖
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播