童仲彥昔喊「不喜歡就不是男人」 最美小三「邱主任」現況曝

立委王定宇昨被爆「奪人小三」，與自稱是愛爾麗集團執行長的劉怡萱傳緋聞。劉怡萱大學同學則出面認證劉怡萱魅力，直言被她盯上「任誰都會暈」。不少網友聯想到前台北市議員童仲彥與「邱主任」（邱子玹）事件，重提他當時的名言「誰不喜歡邱主任，那就不是男人」，而邱主任現況也意外引起關注。

劉怡萱的大學同學、網紅「一級嘴砲技術士」昨天跳出來認證劉怡萱的魅力，直言被她盯上的「任誰都會暈」。網友聯想到童仲彥當年劈腿聯絡處邱主任時喊出經典名言：「看到邱主任，不喜歡她的話，那就不是男人了。」這件事當時讓邱主任聲名大噪。

至於邱主任現況如何？原來她已由政治領域轉為電商女王。邱主任原名邱惠美，現在已改名為邱子玹，離開政壇後與「中台灣直播天王」王三郎熱戀，現在是「王三郎嚴選」直播間的得力助手。

今年春節期間，粉專「王三郎嚴選」才曬出王三郎與邱子玹在中國廣東的甜蜜合照。照片中，邱子玹五官依舊精緻，多了幾分歲月的成熟。

