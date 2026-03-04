為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 政治

    綠營北市長人選未定 蘇巧慧：支持賴清德布局、鄭麗君是好人選

    2026/03/04 13:00 記者羅國嘉／新北報導
    民進黨立委、新北市長參選人蘇巧慧（左米白西裝外套）與國民黨立委洪孟楷（右黑色西裝外套）互動熱絡、互相講悄悄話。（記者羅國嘉攝）

    民進黨立委、新北市長參選人蘇巧慧（左米白西裝外套）與國民黨立委洪孟楷（右黑色西裝外套）互動熱絡、互相講悄悄話。（記者羅國嘉攝）

    民進黨台北市長人選遲遲未定，外界關注是否提名行政院副院長鄭麗君參選。對此，新北市長參選人、立委蘇巧慧今受訪表示，相關問題交由總統兼主席賴清德決定與佈局，她全力支持。她也說，優秀人才非常多，也希望與優秀人才一起為台灣未來努力，鄭麗君當然是非常好的人選。

    消防局今天舉辦防災士開訓典禮暨培訓2萬人里程碑活動，內政部長劉世芳、新北市長侯友宜及立委蘇巧慧、洪孟楷等人皆到場出席，會中蘇巧慧與洪孟楷互動熱絡、相互講悄悄話，與侯友宜則握手致意。

    蘇巧慧會前受訪指出，鄭麗君一直是非常優秀的人才，過去兩人在立法院並肩作戰很長時間，關注重點常常一致，在政策推動上也一起努力。近期鄭麗君在美國關稅問題上帶領談判團隊非常努力、非常認真，也有好的結果，令人敬佩與感謝。面對國際局勢震動，院長、副院長都全力以赴，希望讓台灣利益保持在最優先，大家都為院長、副院長加油打氣。

    至於選戰人選布局，蘇巧慧強調，相關問題交由總統兼主席賴清德決定與佈局，她全力支持。她表示，優秀人才非常多，也希望與優秀人才一起為台灣未來努力，鄭麗君當然是非常好的人選。

    另外，針對網路流傳唱歌影片並獲好評，蘇巧慧說，作為地方民意代表，在許多場合中除了致詞，為拉近與鄉親互動，唱歌是常有的方式，已唱過幾百場。會隨著季節變化選歌，例如過年唱「今年一定會好過」，三、四月媽祖生唱「粉紅超跑」，也會唱「月亮代表我的心」，甚至對唱「風鈴聲」、「雙人枕頭」等。她強調，除了互動熱絡，也希望大家關注她的政策，「我說的政策比我唱的歌更好聽。」

    新北市長參選人、立委蘇巧慧今受訪表示，相關問題交由總統兼主席賴清德決定與佈局，她全力支持。她也說，優秀人才非常多，也希望與優秀人才一起為台灣未來努力，鄭麗君當然是非常好的人選。（記者羅國嘉攝）

    新北市長參選人、立委蘇巧慧今受訪表示，相關問題交由總統兼主席賴清德決定與佈局，她全力支持。她也說，優秀人才非常多，也希望與優秀人才一起為台灣未來努力，鄭麗君當然是非常好的人選。（記者羅國嘉攝）

    熱門推播