林佳龍率團訪問太平洋友邦吐瓦魯 參訪台吐智慧醫療與農業合作成果

外交部長林佳龍今（4）日以總統特使身份出訪友邦吐瓦魯。（圖擷取自林佳龍臉書）

外交部長林佳龍今（4）日以總統特使身份率團出訪友邦吐瓦魯。林佳龍表示，這次他第3次訪問吐瓦魯，此行將參訪台吐智慧醫療與智慧農業合作成果，並就數位、醫衛及氣候變遷等議題深入交流。

林佳龍透過臉書表示，他稍早已抵達吐瓦魯，以總統特使身分代表台灣政府向我國珍貴的友邦致意，並將展開一連串的訪問行程；這是他第3次訪問吐瓦魯，過去停留的時間不長，這次的訪問除了行程緊湊也將首度在吐瓦魯過夜。

林佳龍說，感謝吐瓦魯政府在訪團落地後，以隆重的歡迎儀式與傳統舞蹈迎接他們，讓他真切感受到兩國47年邦誼的溫度與深厚情誼，在吐國的歡迎儀式中，很高興見到吐瓦魯總理戴斐立（Hon. Feleti Teo）等政要，他也告訴戴斐立，很期待接下來在吐瓦魯參訪兩國深化合作成果。

林佳龍指出，他就任外交部長以來，積極推動總合外交並啟動「榮邦計畫」，全面深化與友邦在各領域的夥伴關係，去年11月戴斐立總理訪台期間，台吐雙方簽署3項協議，其中「台吐團結共榮條約」正積極落實、深化雙邊合作。

林佳龍表示，此行將參訪台吐智慧醫療與智慧農業合作成果，並就數位、醫衛及氣候變遷等議題深入交流。林佳龍強調，台灣與吐瓦魯共享民主、自由與法治的價值，雙方珍惜彼此的信任，也將持續攜手前行，共創繁榮。

