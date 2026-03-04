宜蘭縣議會秘書「1家3口失聯」 助理今轉交「親筆簽名」辭呈

宜蘭縣議會9職等秘書51歲黃毓恒，曾任職於警消體系，2019年轉任議會秘書，還攻讀博士，並曾在大學兼任講師，不過過年前後「1家3口」驚傳失聯，震撼宜蘭政界。（資料照）

宜蘭縣議會9職等秘書51歲黃毓恒，曾任職於警消體系，2019年轉任議會秘書，還攻讀博士，並曾在大學兼任講師，不過過年前後「一家3口」驚傳失聯，震撼宜蘭政界，兒子也因未到校被通報中輟，今早他請辦公室助理轉交辭呈，縣議會確認是「親筆簽名」。

黃毓恒平時為人客氣，去年因胰臟囊腫手術後健康欠佳，下半年起請假頻繁，過年前均依規辦理，不過年後假滿卻未現身。宜蘭縣議會秘書長官伸科說，派員前往他的住處關心，發現大門深鎖、人去樓空。

請繼續往下閱讀...

他說，因一直聯繫不上他，也請黃父到議會，但父母都不知道一家3口去向，辦公室助理透過臉書聯繫後，轉知若不按規到職，恐要面臨免職處分，因此今天也透過臉書傳親筆簽名的辭呈給助理後轉交議長，「我認得那筆跡，同事多年，是他親筆簽名。」

官伸科說，期間他有聯繫黃妻，但接通後被告知打錯，再撥電話就無人接聽，平時黃工作盡責，但對於家裡事務透露不多，去年病後就比較少與人互動，但他還是會定期給予關心，了解身體健康狀況。

據了解，黃毓恒也要幫就讀國中的兒子辦轉學，只是一直尚未辦理，因開學後兒子遲遲未到校，被通報中輟。有議員透露，並未聽過黃毓恒有什麼債務糾紛或案子問題，對於突然離職備感意外，地方也議論紛紛。對於外傳是跑路，議會回應「未聽說，目前詢問各同仁，也沒有借貸關係。」

記者致電黃毓恒，電話轉入語音信箱無法接通，撥打LINE也無人接聽。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法