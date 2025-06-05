自由日日shoot》蔣領軍藍營9縣市赴政院提訴願爭補助款 立委：藍白惡砍預算 蔣萬安找錯人

台北市長蔣萬安（中）昨與花蓮副縣長顏新章（左起）、連江縣長王忠銘、南投縣長許淑華、彰化縣長王惠美、雲林縣長張麗善、台東縣長饒慶鈴、新竹縣副縣長陳見賢、台中市副市長鄭照新等，齊赴行政院提出訴願。 （記者劉信德攝）

2025/06/05 05:30

〔記者李文馨、陳政宇、鄭琪芳／台北報導〕今年度中央政府總預算遭立法院大幅刪減，行政院統刪地方政府一般性補助款廿五％，台北市長蔣萬安等藍營首長昨赴政院提出訴願。立院民進黨團幹事長吳思瑤受訪說，蔣大動作赴政院提訴願，對比桃園市長張善政等藍營縣市首長的回應，就是內部競爭外部化，呼籲蔣萬安反求諸己。

主計長舉數據 指對北市補助增82億

行政院主計長陳淑姿也強調，雖然一般性補助款刪減，但加上計畫型補助款及統籌稅款，中央對北市的補助還比去年增加八十二億元、新北市也增近六十九億元。

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吳思瑤批蔣：將藍營內部競爭外部化

對於蔣萬安率藍營縣市首長赴政院提訴願，吳思瑤表示，從四月衝北檢事件開始，蔣萬安的人設已經大翻轉，從溫良恭儉讓變成凡事攻擊民進黨。相較於張善政，蔣萬安大動作赴政院提訴願，就知道這本身就是一個政治動作。

吳思瑤說，國民黨進入領導接班的競逐階段，蔣的動作證明藍營將內部競爭外部化，誰打民進黨打得比較大力，就能獲得更多的內部權力。她表示，希望蔣萬安反求諸己，當初藍白立委惡砍惡刪預算時，蔣原先可以影響台北市五席立委，甚至呼籲藍營立委支持行政院的覆議案，這些都沒做，現在卻大動作向政院提訴願，根本是找錯人。

立院排審補足地方補助款 藍綠激辯

立法院財政委員會昨審查民眾黨團提案「要求行政院立即足額撥付一般性補助款」，引爆藍綠激辯，各縣市也派代表列席。民進黨立委李坤城表示，國民黨財政委員會召委賴士葆找了許多地方首長或財政首長列席，就是要形塑「地方包圍中央」，似乎是因中央砍預算，才導致地方施政困難的情況，但冤有頭債有主，預算被刪要去找在野黨。

國民黨立委林德福認為，立法院讓行政院自行調整預算，「這是給你們方便，你們把方便當隨便」。新北市副市長劉和然、台中市副市長鄭照新、台北市副市長林奕華均指出，一般性補助款遭刪減，影響社福、教育、基本設施等，劉和然還說：「以地方角度來看，這是非常惡意的刪減。」

陳淑姿說明，立法院刪減中央總預算二○七六億元，其中通案統刪九四○億元，須自行刪減六三六億元，實在窒礙難行，因國防、外交及教育預算沒辦法刪減，刪減一般性補助款是不得不的作為。

陳淑姿指出，雖然一般性補助款刪減，但加上計畫型補助款及統籌分配稅款，中央對台北市的補助還比去年增加八十二億元，新北市也增加六十八．五億元，台中市增四十六億元、桃園市增五十三億元。

民眾黨立委黃珊珊詢問要怎麼解決僵局？陳淑姿回應，部分縣市建議追加，希望立法院能夠支持，如果立法院支持，盡量在這個會期提出。

民進黨立委鍾佳濱強調，賴士葆稱財劃法修法通過後不能刪一般性補助款，但今年三月通過的財劃法，如何適用一月通過的總預算案？且財劃法明定次年度預算必須提早六個月送交立院審議，因此只能往後適用。

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