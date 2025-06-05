一般補助款636億刪除 政院擬追加預算解套 張善政有條件支持

行政院擬追加預算解套地方補助款問題，曾任行政院長的桃園市長張善政有條件支持。（記者謝武雄攝）

2025/06/05 05:30

〔記者謝武雄／桃園報導〕受立法院大幅刪減今年度中央政府總預算的影響，行政院刪除地方一般補助款六三六億元，院長卓榮泰祭出追加預算的解套方案，曾任行政院長的桃園市長張善政昨在議會受訪表示，若政院向立院提出追加預算案，有很強的立論基礎支持，像是為地方補助款解套，他願意支持。

相較於台北市長蔣萬安昨與五位國民黨縣市長、三位副縣市長赴行政院，就政院刪減地方政府一般性補助款提出訴願，張善政對政院刪減補助款的回應與作法，明顯與其他藍營執政縣市相左。

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先透過正常程序 把話講清楚

作法不同蔣萬安等藍營縣市長

對於蔣萬安採取的直接訴願模式，張善政則主張，會先發函表達意見，若未獲中央同意才會訴願。

張善政昨指出，市府的立場覺得應先透過正常公文程序，把意見講清楚，看政院的回應，再一步一步往下走，每個地方政府有不同的作業方式，桃市府是選擇逐步漸進的方式來做。

張善政表示，這次立院通過刪除總預算，部分是由政院自行調整，這是行之經年的做法，也讓政院預算更有彈性，如今政院透過砍地方一般補助款來面對總預算遭刪減問題，是不好的作法，他認為還有其他方法，包括追加預算是可行方案之一，期待政院提案背後有很強論述力量。

張善政上週受訪時曾提到，針對中央刪除給地方的一般補助款，市府深入瞭解後，認為行政院刪除這個經費的確有適法性問題，尤其這是法定預算，今年的預算已經編列，就不可以這樣隨便刪除，因此他已請市府法務局、財政局、主計處等局處，把相關法條弄清楚，發函給行政院爭取照樣補助。

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