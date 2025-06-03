罷瑤連署有夠扯 142件被罷免人竟非吳思瑤

罷瑤一階提議連署，竟有一四二件填寫的「被罷免人」不是吳思瑤。（記者王藝菘攝）

2025/06/03 05:30

〔記者何玉華、林哲遠、劉詠韻／台北報導〕國民黨罷免民進黨立委吳思瑤連署又出包。政治工作者周軒昨天曝光北市選委會年初函送中選會的公文，在罷瑤一階提議連署，竟有一四二件填寫的「被罷免人」不是吳思瑤，讓他痛批國民黨「濫竽充數，造假舞弊」，直呼太扯了！

中選會表示，經查閱公文系統，確有此函文；至於其錯載對象究竟是誰，因北市選委會來文並未另予敘明，因此由北市選委會對外說明，中選會並無其他評論或回應。

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國民黨青年軍罷免吳思瑤團隊「地動刪瑤」，一階連署傳出假造，接著領銜人張克晉退出、更換領銜人失敗等風波。近日曝光一份公文，北市選委會在今年二月廿六日函送中選會的公文中提到，「罷免提議人名冊中有一四二件（人）所載被罷免人姓名不合，爰不列入收件數。」

周軒表示，國民黨要罷免吳思瑤，連署書上面寫的竟然不是吳思瑤的名字，痛批「濫竽充數，造假舞弊」，質疑國民黨抄連署書都抄錯，台北市長蔣萬安、黨主席朱立倫跟台北市黨部主委黃呂錦茹知道嗎？民眾黨主席黃國昌相挺這樣的罷團嗎？

另外，國民黨台北市議員鍾小平昨攜帶一○四九份罷免民進黨立委吳沛憶的二階連署前往罷免總部，「憶事無成」領銜人李孝亮指出，距離達標仍差一萬份。

鍾小平表示，三年前罷免時任立委林昶佐，二階連署還差兩千份需要補件，當時很多民眾黨年輕人在短短十天時間，就陸續簽下五、六千份，「現在二階是否能通過，黃國昌號召的支持者絕對是關鍵。」

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