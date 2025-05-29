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    台南大規模共諜案偵結 8軍人判刑 最重10年2月

    台南高分檢破獲近年最大規模共諜案，高等法院台南分院昨判決，蔡姓等8名軍人最重10年2月到兩年半徒刑，（資料照）

    台南高分檢破獲近年最大規模共諜案，高等法院台南分院昨判決，蔡姓等8名軍人最重10年2月到兩年半徒刑，（資料照）

    2025/05/29 05:30

    〔記者王俊忠／台南報導〕許姓兄弟在網路刊登「軍人借貸廣告」或找當鋪業者合作，吸引有借貸需求的現役軍人，蒐集我國軍事情報或為中國發展組織。去年經高檢署台南分署偵結，依國家安全法等罪嫌起訴八名現役軍人與十五位民眾。高等法院台南分院昨判決主嫌許姓兄弟七年十月與七年四月徒刑；蔡姓等八名軍人最重十年二月到兩年半徒刑，還可上訴。

    許姓兄弟借貸給軍人 蒐集軍機

    台南高分檢調查，許姓兄弟多次前往中國澳門及廣東省珠海市橫琴粵澳深度合作區（珠海橫琴專區），二○二一年九月間結識在澳門擔任賭場廳主的「龍哥」、「威哥」等人，他們在當地開賭場並設立公司行號作為掩護，實則從事台灣軍事情報蒐集工作。

    許姓兄弟為牟取「龍哥」等人給付的高額工作費，從二○二二年一月間起，以每吸收一名現役軍人可獲得兩千至三萬元不等報酬，利誘孫姓男子（判刑五年六月）等十三人共同在台灣發展組織，吸收現役軍人，從事刺探、蒐集軍事機密等工作。

    許姓兄弟伺機吸收蔡姓男子等軍人交付軍人身分證、餉條及在軍營偷拍或夾帶軍事機密等資訊，許姓兄弟與孫男將蒐集

    各項機密資料翻拍後，以手機通訊軟體傳送給「龍哥」等人，再支付現役軍人每月或每次等同軍餉的賄款。

    吸收軍人刺探 遍及三軍、海巡

    統計許姓兄弟犯罪所得達三九七萬餘元、孫男廿六萬餘元，其他民間人士被告分獲三萬元至五萬元不等；另蔡姓等八名現役軍人獲利一萬元至十九萬餘元不等。

    涉案八名現役軍人涵蓋陸、海、空軍與海巡署，分布全台灣北、中、南、東各地，軍階有上尉、士官及士兵。

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