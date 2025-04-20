凱道「拒統護台」大會師》民眾喊：為下一代而戰

網紅八炯發起的「拒絕統戰 守護台灣」凱道大會師行動，昨下午在凱達格蘭大道登場，民眾秀出各式道具表達訴求。（記者廖振輝攝）

2025/04/20 05:30

〔記者陳政宇、李文馨／台北報導〕全台大罷免進入白熱化階段，由多位網紅號召的「拒絕統戰，守護台灣」大會昨在凱道登場，會場兩側設立卅五個罷免泛藍立委攤位，連署人潮眾多，不同於政黨造勢，罷團氣氛歡樂，現場民眾紛紛秀出自製標語及道具，宛如「罷免同樂會」。

各式道具盡出 宛如罷免同樂會

「拒絕統戰，守護台灣」大會昨天登場，現場罷團各出奇招，紛紛派出機動隊，推著手推車穿梭人群，每當有人成功連署，各攤位便爆發熱烈掌聲叫好，歡呼聲此起彼落。

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李先生偕同太太、年幼女兒一起上街。他受訪表示，現在各黨派最重要的事情就是解決滲透、統戰危機，並保障台灣自由民主的環境，大家都有必要站出來為下一代而戰。

一名卅歲的文山區林小姐透露，她今年才從英國回台，看到國民黨對台灣做的種種事情，一再地驗證他們無視民主、試圖賣台，因此決定站出來。

東吳大學日文學系姚姓學生說，她從去年青鳥行動就開始關注政治議題，看到國民黨在立院的荒謬作為，加上藍營人士嘲諷、污辱追星族，甚至在今年大幅刪凍預算，影響到她正在申請的租金補貼，因此支持大罷免。

現場除我國國旗，還有不少日本、韓國及美國等國旗在風中飄揚，各式反共標語也是一大亮點。一名來自香港的曾先生直言，因為反共所以離開香港，但台灣有許多立委親共，希望大家勇敢站出來、盡量出力，這才是愛台灣。

現場擺攤的罷團志工受訪提到，原先以為活動群眾可能早已簽完連署書，但仍有不少民眾在現場連署，甚至特別帶著親朋好友的連署書到場分送給各個罷團。其中，新北市立委張智倫、林德福的罷團說，「連署書簽到袋子裝不下」；也有志工提到，「連署人潮比民進黨宣講活動還要多很多」。

根據「反共護台志工聯盟」官網統計，目前卅五件藍委罷免案中，羅智強等六案已達二階連署門檻，正在衝刺安全防線份數，其餘包含洪孟楷、萬美玲、傅崐萁、黃健豪、徐巧芯、廖偉翔、羅廷瑋、魯明哲、邱若華等九案連署數已達八成以上。

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