為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　政治

    無差別待遇》中選會：連署涉偽造 已告發39件

    對於藍營部分人士質疑「辦藍不辦綠」，中選會昨發聲明回應，今年二月間共收到六十一件罷免案，涉及偽造情事或有往生者連署者計四十一件，迄十一日為止，中選會已向最高檢察署告發者計卅九件。（資料照）

    對於藍營部分人士質疑「辦藍不辦綠」，中選會昨發聲明回應，今年二月間共收到六十一件罷免案，涉及偽造情事或有往生者連署者計四十一件，迄十一日為止，中選會已向最高檢察署告發者計卅九件。（資料照）

    2025/04/15 05:30

    〔記者林哲遠、余瑞仁／綜合報導〕國民黨青年軍發起對民進黨立委吳沛憶、吳思瑤罷免案，其召集人劉思吟、賴苡任及領銜人李孝亮、張克晉等人住處被調查局搜索。對於藍營部分人士質疑「辦藍不辦綠」，中選會昨發聲明回應，今年二月間共收到六十一件罷免案，涉及偽造情事或有往生者連署者計四十一件，迄十一日為止，中選會已向最高檢察署告發者計卅九件，其餘兩件待彙整資料後，亦會依法告發，未有差別待遇。

    桃園兩選區出現死亡連署 檢已分案

    事實上，桃園市選委會過去曾發現第一、三選區罷免國民黨立委第一階段出現死亡者提議情形，中選會獲報後，於三月廿八日向最高檢察署告發領銜提出第一選區牛煦庭、第三選區魯明哲罷免案的陳曉煒及羅怡雯。桃園地檢署昨表示，此案已收到高檢署函文及相關資料，另有桃園市議員也對此提告，目前分案由檢察官調查中。

    罷免魯明哲團隊總召、發言人Dora代替領銜人羅怡雯回應，因第一階段提議在過年期間、天氣寒冷，當時就預測參與提議老人家可能過世，因此團隊送出的連署名冊人數超過一．五倍，「每張都是民眾親自簽名，因死亡被退件的只有個位數，絕非偽造」。

    罷牛：僅一名亡者 禁得起考驗

    罷免牛煦庭團體聲明，指國民黨死亡連署數量高得離譜，桃園一選區在三千多件連署中僅出現一位死亡者，極有可能是在一月底的寒流中不幸過世，相信團隊禁得起考驗，希望藉由檢方調查，「可以讓清者更清，而偽造連署的人將無所遁形」。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播