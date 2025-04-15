無差別待遇》中選會：連署涉偽造 已告發39件

對於藍營部分人士質疑「辦藍不辦綠」，中選會昨發聲明回應，今年二月間共收到六十一件罷免案，涉及偽造情事或有往生者連署者計四十一件，迄十一日為止，中選會已向最高檢察署告發者計卅九件。（資料照）

2025/04/15 05:30

〔記者林哲遠、余瑞仁／綜合報導〕國民黨青年軍發起對民進黨立委吳沛憶、吳思瑤罷免案，其召集人劉思吟、賴苡任及領銜人李孝亮、張克晉等人住處被調查局搜索。對於藍營部分人士質疑「辦藍不辦綠」，中選會昨發聲明回應，今年二月間共收到六十一件罷免案，涉及偽造情事或有往生者連署者計四十一件，迄十一日為止，中選會已向最高檢察署告發者計卅九件，其餘兩件待彙整資料後，亦會依法告發，未有差別待遇。

桃園兩選區出現死亡連署 檢已分案

事實上，桃園市選委會過去曾發現第一、三選區罷免國民黨立委第一階段出現死亡者提議情形，中選會獲報後，於三月廿八日向最高檢察署告發領銜提出第一選區牛煦庭、第三選區魯明哲罷免案的陳曉煒及羅怡雯。桃園地檢署昨表示，此案已收到高檢署函文及相關資料，另有桃園市議員也對此提告，目前分案由檢察官調查中。

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罷免魯明哲團隊總召、發言人Dora代替領銜人羅怡雯回應，因第一階段提議在過年期間、天氣寒冷，當時就預測參與提議老人家可能過世，因此團隊送出的連署名冊人數超過一．五倍，「每張都是民眾親自簽名，因死亡被退件的只有個位數，絕非偽造」。

罷牛：僅一名亡者 禁得起考驗

罷免牛煦庭團體聲明，指國民黨死亡連署數量高得離譜，桃園一選區在三千多件連署中僅出現一位死亡者，極有可能是在一月底的寒流中不幸過世，相信團隊禁得起考驗，希望藉由檢方調查，「可以讓清者更清，而偽造連署的人將無所遁形」。

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