羅智強稱抵押房屋籌糧草 罷團批賣慘博同情

罷團宣佈國民黨立委羅智強第二階段連署達標，羅智強受訪表示，他所遇到的第一道難關就是糧草告急，妻子下週要去銀行抵押房子籌措500萬元。（取自臉書）

2025/04/13 05:30

〔記者劉宛琳、何玉華、林哲遠／台北報導〕罷團宣布國民黨立委羅智強第二階段連署達標，羅昨受訪表示，在這場不義的惡罷之戰裡，他所遇到的第一道難關就是糧草告急，妻子決定本週至銀行抵押房產、籌措五百萬元，幫他撐起這場沒有退路的戰役。但最新財產申報顯示，羅本人及家人名下存款高達一二四七萬元，罷團痛批，羅刻意賣慘博同情；民進黨台北市議員林延鳳也嘲諷，羅「假鬼假怪」裝窮，就是擔心自己被罷免。

羅財產申報 存款逾千萬

羅智強說，從今年開始，他就把這場罷免當成第三階段投票的規格來應對，走街拜訪、發感謝信、宣傳說明、舉辦活動，財務壓力沉重。罷免團體正式宣布他的第二階段連署達標，代表真正的「熱戰」即將開打，妻子看在眼裡，一直都沒多說什麼，前晚卻對他說，「把房子拿去抵押吧」、「這場仗，你一定要贏。」

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羅智強表示，這場罷免是小蝦米對抗大鯨魚，但在野立委卻不能設立政治獻金專戶、無法對外募款，只能靠自己苦撐、苦扛；他絕不屈服，會以高於選戰的規格，堂堂正正地打一場反惡罷的民主保衛戰。

對羅智強自稱「糧草告急」，罷團「大安強強滾─罷免羅智強」表示既視感再現。發言人卡謬指出，羅於二○二二年宣布參選桃園市長時，也曾高喊「缺糧草」，短短五天募得一千四百萬元，但在他退出選戰後，捐款短時間用罄，還傳出高達近千萬元流向同一家公關公司，羅至今未說明相關合約內容、也未清楚交代帳目，嚴重違反政治誠信。

卡謬也提到，羅智強完全可以透過黨設立的政治獻金專戶指定用途合法募款，反倒是發起罷免的公民團體才真正無法設立專戶；羅選擇以「小強出版社」出版書籍之名募款、規避監督，刻意閃躲「政治獻金法」的規範，再次印證羅慣於顛倒是非、混淆視聽。

卡謬更說，羅智強二○二四年三月的財產申報資料顯示，他名下在多家金融機構共持有逾一二四七萬元存款，與他在臉書聲淚俱下所訴的「財務壓力沉重」完全不符。

林延鳳說，羅智強夫婦除了鉅額現金存款，終身儲蓄型保單有七張，加總起來金額高達數千萬元，這樣還喊窮，會讓多數台灣人跟很多年輕人有相對的剝奪感，顯見羅擔心第三階段會被罷免，開始「假鬼假怪」，這樣的立委更應該踢出立法院。

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