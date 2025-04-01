藍批綠搞大罷免 意圖奪國會龍頭

民進黨團批評立法院長韓國瑜議事不公。（資料照）

2025/04/01 05:30

〔記者林欣漢、謝君臨／台北報導〕立院民進黨團指控立法院長韓國瑜主持議事不公，國民黨團首席副書記長羅智強回應，韓當選院長，民進黨團總召柯建銘就開始眼紅，覬覦院長寶座已久，大罷免若得逞，民進黨勢必伺機推動改選立法院長，換上柯建銘，光想就令人毛骨悚然。

羅智強指出，民進黨搞大罷免奪權，要重返一黨獨大，柯建銘拿惡罷當作篡奪立法院長的墊腳石，意圖奪下國會龍頭。柯去年就喊出「罷免韓國瑜」，後來又提出「雙罷」，要將國民黨立委及韓國瑜都罷免掉。

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羅智強說，韓國瑜秉公處理議事，柯建銘卻不斷將他當作攻擊標靶，嗆韓國瑜被罷免院長是「歷史宿命」，將為他「超渡」。韓率跨黨派立委出席美國總統川普就職典禮，為深化台美友誼打拚，柯建銘也要酸韓是「畢業旅行」；柯甚至搶韓的議事槌，揮舞枴杖向韓叫囂。

羅智強表示，柯建銘如「咕嚕」抵擋不了魔戒的誘惑而瘋狂，渴望當院長的妄念，也讓柯越來越瘋狂。大罷免若得逞，民進黨勢必伺機推動改選院長，拉下韓國瑜、換上柯建銘。

指藍將柯建銘貼權力標籤

吳思瑤：代表國民黨沒步了

對此，民進黨團幹事長吳思瑤昨強調，熟知柯總召的人都知道，他從來就不是戀棧權力的人，對於民主運動的付出永遠比獲得多，國民黨政治操作把柯貼上競逐權力的標籤，代表已經「沒步了！」

吳思瑤批評，國民黨搶救其黨籍立委說不出正當理由，因為他們的表現就是不及格、不適任，才拖柯建銘下水。如果台灣國家沒有了、民主沒有了，若台灣被中國統治了，有什麼位子是值得爭取的？她也質疑，有多少國民黨人是中共代理人，企圖想要成為台灣特首？是否為此搶破頭了？

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