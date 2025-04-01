綠營指控 韓國瑜議事不公

韓國瑜被控議事不公爭議事件

2025/04/01 05:30

〔記者謝君臨／台北報導〕立法院國民黨團三月廿五日將反廢死、反戒嚴公投案逕付二讀，民進黨團主張違法會議、決議無效，三月廿八日封鎖議場一整天；民進黨團總召柯建銘更批評立法院長韓國瑜議事不公，提案將韓及藍白立委全數送紀律委員會。事實上，自韓去年二月就任國會議長後，綠營已多次指控韓議事不公。

柯建銘三月三十日開記者會表示，韓國瑜居然是在立院法定開會時間以外，三月廿五日當晚七點十五分進議場開會，表決將反廢死、反戒嚴公投案逕付二讀，這是違憲的，依據憲法第六十三條規定，立院要議決法律案、預算案等，有議才有決，韓卻違法決議，「這樣每晚都可以開會？半夜十二點也可以？」

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柯建銘也提及，去年十二月廿日，國民黨團舉手表決強行通過憲訴法、選罷法及財劃法三部修正案，期間在議場包圍民進黨團，並把民進黨立委沈伯洋等人推下主席台；而後韓又因國民黨籍召委徐欣瑩、陳玉珍的一紙公文，扣住三讀通過的選罷法、財劃法不咨請總統公布，全都是違法違憲的行為。

批韓把立院赤化、黑化

柯建銘批評，韓國瑜把立院赤化、黑化，「我當然要把你們都送紀律委員會！」他說，違法亂紀的立院秘書長周萬來和議事處長高百祥，長期在立院配合出賣國家、亂解釋法律，民進黨團已正式發文給韓國瑜，請他召集朝野協商，他卻置之不理，這並非首次，之前有爭議事件發函請韓協商，從來沒有要處理。

事實上，自從韓國瑜就任國會議長後，民進黨團已多次指控其主持議事不公，違反「立法院組織法」第三條「應本公平中立原則行使職權，維持立法院秩序，處理議事。」以及「立法院職權行使法」第六十八條「為協商議案或解決爭議事項，得由院長或各黨團向院長請求進行黨團協商。」

回顧這一年來，韓國瑜被控議事不公始於「國會擴權法案」審查，當時國民黨立委佔領主席台防範民進黨立委杯葛議事，民進黨團提議點名表決，韓則宣布三十年未曾使用的「舉手表決」，民進黨團嚴厲譴責議事程序不正義、韓主持議事不公。

另外，去年十月十九日，民進黨團在院會決定議程階段，提議增列行政院函請審議一一四年度中央政府總預算案，但韓國瑜初次詢問在場立委有無異議時，因國民黨立委大遲到、現場回應「沒有！」韓一臉錯愕後再詢問兩次，直到有國民黨立委匆忙進場喊「有異議」，才訴諸表決，被質疑故意拖延時間。

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