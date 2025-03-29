槓上徐巧芯遭陳雪生嗆「去看病」 秦慧珠︰最壞示範 不應增罷免仇恨值

徐巧芯（記者田裕華攝）

2025/03/29 05:30

〔記者林欣漢、甘孟霖／台北報導〕國民黨台北市議員秦慧珠近日談到被提議罷免的國民黨立委徐巧芯一直走極端、慢慢就走火入魔，媒體昨詢問徐巧芯看法，國民黨立委陳雪生在旁幫腔，要秦慧珠去看病；媒體追問陳雪生是否開玩笑，陳表示：「我沒有開玩笑，開什麼玩笑」。

秦慧珠對此反擊說，這是最壞示範，陳雪生應該為污名化精神病，向病患與家屬道歉；她也提到，陳雪生罷免案也正進行中，不應增加仇恨值。

請繼續往下閱讀...

秦慧珠廿六日在政論節目廣告時間提到，徐巧芯當議員時，奇奇怪怪的事還沒那麼多，進到立法院，不是比中指、就是穿睡衣，年輕人一直走極端，慢慢就走火入魔。

秦向支持者道歉 徐︰我跟秦很好

徐巧芯昨被媒體問及此事，一旁的陳雪生說：「叫她（指秦慧珠）去看病」；徐巧芯趕緊說：「沒有啦，不要這樣講，我跟她（指秦慧珠）很好」。

秦慧珠昨於臉書發表千字文致國民黨支持者，強調此事純屬意外，非刻意挑起任何紛爭，要向為此受困擾的朋友說聲見諒。徐巧芯也於貼文下留言，強調自己與秦很要好，雙方一直都有合作。

但秦慧珠受訪時則對陳雪生的評論表示，陳可以說她不對，可是用這樣的方式，好像指涉她是精神病患、腦子有問題，她就不能苟同。這樣的說法，就是對於精神病的歧視以及侮辱，也造成標籤化。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法