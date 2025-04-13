擦亮MIT招牌、打擊MIC冒牌 卓榮泰：絕不允許為中國洗產地

民進黨舉辦「人民是頭家」政策宣講會台北場，行政院長卓榮泰表示，政府絕不允許台灣為中國「洗產地」，MIT就MIT、沒有MIC，一定要擦亮招牌、打擊冒牌。（記者田裕華攝）

2025/04/13 18:44

〔記者陳昀／台北報導〕民進黨「人民是頭家」宣講今在台北壓軸舉行，行政院長卓榮泰表示，政府絕不允許台灣為中國「洗產地」，MIT就MIT、沒有MIC，一定要擦亮招牌、打擊冒牌，能增加對美談判利基，也能讓世界相信我們能防衛國防、也能保護經濟安全，台灣隊就是台灣隊、不會是中國隊，台灣人不走冤枉路、也不會走錯路，會繼續走正確的路。

卓榮泰指出，行政院推出的880億支持方案，如果產業有需要，就再加碼，如果產業調適得很好，政府也會守住一分一毫、絕不浪費，但特別條例、特別預算都需要立法院的支持，「我真的也不知道最後會怎樣」，但如果朝野都能以國家為念、以台灣的產業競爭力為念、以人民的安心為念，他會努力在最快時間內、最有效率地通過。

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卓榮泰提及，美國政府除了要解決高科技的出口管制、低價傾銷之外，非常在意違規轉運的「洗產地」問題，未來一旦中國產品因高關稅無法進入美國，就會四處流竄，可能到南向國家、甚至台灣，因此政府會啟動更嚴格的反傾銷調查，事先防備、事中嚴查、事後嚴懲，不讓低價傾銷侵害台灣的產業安全。

卓榮泰強調，我們絕不允許台灣為中國洗產地，更要驕傲地告訴全世界，MIT這個金字招牌是台灣人民的驕傲，MIT就是MIT、沒有MIC，一定要擦亮招牌、打擊冒牌，這樣能增加對美談判利基，也能讓世界各國更相信我們不僅能防衛國防安全，也能保護經濟安全，這也是全世界的經濟安全。

卓榮泰提到，這段期間許多人要政府引進中客、市場導向中國，還好政府穩得住、沒有道聽途說，因為賴總統清楚台灣未來的走向，就是要建立台灣主體性、建立台灣的安全經濟網，台灣隊就是台灣隊、台灣隊就是世界隊，台灣隊不會是中國隊。

卓榮泰對中國政府喊話說：「台灣不走回頭路，也不走冤枉路，也不會走錯路，會跟著總統走一條正確的路」，只要人民團結在一起，國家就有力量、總統就有信心。他也提到，面對美國關稅衝擊，朝野黨團、地方政府都有表達支持，希望能化為具體行動，在立法院通過行政院的方案，並由地方政府共同執行。

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