議會施政報告》5大園區推進 陳其邁︰拚產業轉型

高雄市長陳其邁昨赴市議會施政報告，以產業轉型開場，提到亞洲新灣區去年吸引331家國內外企業進駐，圖為位於亞灣的八五大樓。（記者王榮祥攝）

2025/03/28 05:30

強調持續推動智慧科技發展 台積電是半導體S廊帶關鍵拼圖

〔記者王榮祥、葛祐豪／高雄報導〕高雄「五大園區」持續推進，各項公共設施相繼到位，市長陳其邁昨天在市議會進行施政報告，強調產業轉型是他執政的首要目標，更是高雄轉骨蛻變良方。

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五大園區包括楠梓產業園區、橋頭科學園區、仁武產業園區、北高雄產業園區、亞洲新灣區。

台積電P1廠 今年商轉量產

陳其邁表示，他執政首要目標就是以智慧科技帶動產業轉型，其中在楠梓產業園區的台積電，是半導體Ｓ廊帶關鍵拼圖，今年P1廠將商轉量產，P2廠預計明年營運，P3廠預計後年完工，P1、P2、P3廠預計創造逾三．六萬個就業機會。

陳︰台積電高雄擴廠計畫不變

陳其邁強調，台積電在高雄一至五廠的投資計畫不變，台積電的承諾也沒改變，他以市長負責任說，「台積電高雄擴廠計畫沒有改變」。

橋頭科學園區預估可創造一千八百億元年產值及一萬一千個就業機會，預計今年十二月完成公共工程，目前已核准進駐廿五家廠商，陸續動土中；仁武產業園區預估創造二四二億元年產值及六千三百個就業機會，目前廿五家廠商同步建廠。

北高雄產業園區預估創造一二八億元年產值及二千四百個就業機會，預計二○二七年六月完成園區公共設施，園區面積約四十三公頃，產業用地約廿六公頃，目前已有廿六家簽約進駐。

亞洲新灣區去年已吸引三三一家國內外企業進駐，創造近二七○億元投資及逾五七五億元產值。

金融科技創新園區 19業者擬進駐

此外，亞洲資產管理中心高雄專區預計今年四月開放銀行申請，七月業務開辦；高雄金融科技創新園區今年一月十五日開幕，打造全台最完整的綠色金融科技創新場域，目前已有十九家金融業者有進駐意願。

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