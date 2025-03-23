助理遺孀控離職立即退保 葉元之：勞健保非我處理

國民黨立委葉元之喊冤，助理勞健保是立法院處理。（資料照）

2025/03/23 05:30

〔記者黃子暘、陳政宇／綜合報導〕國民黨立委葉元之被控霸凌病逝的前助理方旭。方旭遺孀昨爆料，葉元之一月十日當天將「肉眼可見不舒服」的員工准辭並退保，導致一月十三日進醫院就沒出院的員工，完全處在無勞保狀態。葉元之受訪喊冤，勞健保是立法院處理。

身陷罷免危機的葉元之，也被控涉嫌霸凌助理。方的家屬十五日在其告別式公告「葉元之莫進、慣老闆俱燼」，北市勞動局十八日勞檢亦查獲葉辦兩項缺失。

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方旭遺孀昨於臉書撰文表示，葉元之受訪時聲稱「在我們辦公室，員工有遲到、早退、請假，我們也沒有去扣薪水」，但這位「請假不扣薪水的暖心老闆」，一月十日在「看起來蒼白，肉眼可見不舒服」的助理再次請辭時，馬上就同意。

助理遺孀說，正常情況下，「暖心老闆」應會請看起來不舒服的員工趕快去看病、回家休息，但「真實結局是：暖心老闆一月十日當天把『肉眼可見不舒服』的員工退保。一月十三日進醫院就沒出院的員工（指方姓助理）完全處在無勞保狀態」，她相信台北市勞動檢查處會看到退保紀錄。

葉元之則表示，他並未辭退方姓助理，真實情況是方姓助理曾因工作因素多次請辭，包含口頭請辭，元旦時也曾傳LINE請辭、打算翌日起不出勤，他請其他助理協助溝通，達成共識，方姓助理任職到葉元之找到人力替補為止；一月十日，方姓助理前來請辭，他不想勉強，才予同意，辦好離職就將離職單送交立法院，請立院處理，「勞健保不是我負責處理的」。

至於方姓助理相關遭辭退、請辭說法，葉元之指出，尊重家屬的認知與感受，「如果有機會可以取得她的諒解，當然是希望取得這個機會」。

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