不只亞亞 中配小微、恩綺鼓吹武統 限期離境

繼中國籍配偶網紅「亞亞」劉振亞涉嫌鼓吹武統，移民署限令離境後，中配「小微」（左圖）及「恩綺」（右圖）也因涉嫌發布影片鼓吹武統，移民署昨日廢止居留許可，依法要求限期離境。（圖擷取自抖音、Thread）

2025/03/22 05:30

羅文嘉：不處理會像癌細胞蔓延

〔記者劉慶侯、鍾麗華、李文馨／台北報導〕繼中國籍配偶網紅「亞亞」劉振亞涉嫌鼓吹武統，移民署限令離境後，同樣身為中國籍配偶的「小微」及「恩綺」，也因涉嫌發布影片鼓吹武統侵略，經移民署審查，昨日廢止居留許可，依法要求限期離境，逾期則強制出境。

海基會秘書長羅文嘉昨強調，支持政府做法，這一定要處理，不然會像癌症一樣蔓延，並吞噬掉正常的運作，「正常的細胞發展會受到壞的細胞影響」。

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移民署：言論涉及消滅我國主權

移民署表示，中國籍配偶以「小微」名稱在網路發布多部影片，內容包含「台灣滿街上插的都是這個五星紅旗」等，涉及消滅我國主權之鼓吹武統侵略言論。

移民署經積極調查事證，並通知當事人陳述意見，於會商陸委會等相關機關意見後，已廢止其依親居留許可，管制五年不得再申請依親居留，並依法要求其限期離境，逾期則強制出境。

另名中國籍配偶「恩綺」，亦因發布影片提及「解放軍演習展現強大軍事實力及堅定維護國家主權」、「台灣是中國不可分割的一部分」等鼓吹武統侵略言論，經移民署依相同程序，做成廢止長期居留許可並限期離境，逾期則強制出境等處分。

移民署重申，秉於依法行政，已全力投入調查相關個案，維護國家安全及社會安定之堅定立場不變，並對於近期網路謠傳移民署未積極查處等不實言論，予以嚴正駁斥。

移民署表示，絕大多數的新住民朋友們，都認同台灣崇尚民主自由的核心價值，在這塊土地上落地生根，呼籲國人只有團結，才能避免分化，共同守護我國民主自由體制。

此外，政府陸續查處赴中發展的台灣藝人有無申領中國身分證件，目前已有十四名國人因持有中國身分證遭註銷戶籍。近日有網友翻出舊聞，質疑黃安早已取得中國身分證，呼籲政府加以處分；內政部長劉世芳昨受訪表示，這是個資，不予證實；陸委會主委邱垂正則說，若黃安有中國身分證，將立即註銷其台灣身分。

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