京華城案首提訊》柯文哲爆檢方稱其硬碟有不雅照 逼認罪

台北地方法院昨審理京華城等案，首度提訊前台北市長柯文哲。（記者塗建榮攝）

2025/03/21 05:30

〔記者張文川／台北報導〕台北地院審理京華城等案，昨首度提訊前台北市長柯文哲，柯指稱，他內心坦蕩，沒有犯罪，並指遭偵辦此案的台北地檢署檢察官林俊言欺凌、利用媒體霸凌他，誣陷羅織他入罪，柯當庭指控林曾經以他的行動硬碟內有「不雅照」，威脅說要交給法官公諸於世。

北檢：訊問錄音錄影 有辯護人在場

柯文哲指出，當他得知台北市前副市長彭振聲、北市都委會前執行秘書邵琇珮兩人認罪，令他不敢置信，後來知道兩人都是由林俊言負責偵訊，心裡就有底了，因為他也是由林俊言偵訊，林曾在偵訊時對他說，他的硬碟裡有不雅照，如果不認罪，就要把照片交給法官公諸於世。

請繼續往下閱讀...

柯：佩琪家教甚嚴 我不可能有不雅照

柯說，「我不記得硬碟裡面有什麼，差一點被他唬住」，「還好我想到我家佩琪夫人家教甚嚴，我不可能有不雅照」，才沒中計。柯文哲表示，他將請律師優先調閱彭、邵的偵訊錄音錄影，看看有什麼貓膩。

柯硬碟有網路清涼照 與案情無關

北檢對此回應表示，訊問過程均有錄音錄影，且有辯護人在場，可供檢驗。據悉，柯的硬碟內有與案情無關、從網路下載收藏的「清涼照」，偵結起訴前最後一次提訊柯，林俊言詢問柯文哲，此部分是否要註記為「與本案無關類」的資料而不隨案移送法院，不料柯聞言卻生氣，誤會檢察官在威脅他，檢方最後將整塊硬碟未做分類處理，全部移送北院。

柯文哲昨也強調，他在京華城案只是開過三次便當會、在四份公文上蓋章，看完起訴書和很多筆錄後，他才恍然大悟，原來檢方是有罪推定，以既定的立場羅織罪名，配合週刊一搭一唱將他抹黑、抹紅、抹黃，但他內心坦蕩，因為他沒有貪污和侵占。

柯在庭內提到亡父時一度泣不成聲，痛罵檢察官和某週刊「不要臉」。柯妻陳佩琪、柯母何瑞英、民眾黨主席黃國昌及張啓楷等多位立委昨都至法院旁聽。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法