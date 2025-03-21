起訴書揭露 張顯耀代擬文件上書︰郭台銘「願成習近平解決台海問題墊腳石」

鴻海創辦人郭台銘（左）2013年曾隨國民黨榮譽主席連戰訪中，會見中國國家主席習近平（右）。（中央社檔案照）

2025/03/21 05:30

〔記者蔡清華／高雄報導〕前年總統大選期間，前國民黨立委張顯耀被控受中國指示力促「郭柯配」被橋頭地檢署依反滲透法罪嫌起訴，未曝光的起訴書內容揭露，鴻海創辦人郭台銘曾透過張顯耀草擬上書中國國家主席習近平文件，希望與中國簽定「永久和平協議」，還說「願意俯下身子成為習近平徹底和平解決台海問題從而榮膺諾貝爾平和獎的墊腳石」。

稱盼簽和平協議 助習得諾貝爾獎

起訴書指出，張顯耀明知國民黨已於二○二三年五月十七日正式徵召侯友宜為總統候選人，中國為介入並操縱台灣總統選舉，藉由滲透來源指示張顯耀配合拉抬當時擬參選人郭台銘聲量，促使國民黨撤換侯友宜，改由郭台銘代表國民黨參選總統並搭配前民眾黨主席柯文哲做為副總統人選，促成「郭柯配」。

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張顯耀接著召開「二○二四台灣總統大選與中美關係的互動與影響」論壇，並接受媒體採訪，替郭台銘宣傳。又發布「若郭台銘與柯文哲合作參選，三組候選人支持度民調」數據，聲稱郭台銘是未來在野力量整合的關鍵，「郭柯配」的民調將與賴清德不相上下。

根據未曝光的起訴書內容，二○二三年九月六日，張顯耀傳一份名為「二○二四臺灣總統選舉的變數與可能發展」的草擬文案給郭台銘，提及「郭台銘發表金門和平宣言，提出在金門設立兩岸談判會址，將台海問題內政化，是台灣參選人中與大陸最契合的聲音」；同時陳述郭台銘希望簽定永久和平協議，且願意「俯下身子成為『 』徹底和平解決台海問題從而榮膺諾貝爾平和獎的墊腳石」，文字中刻意避諱習近平名字。

最後結語強調，「尊敬的『 』做為一個父輩都是外省人的炎黃後代，希望相關部門發揮作用，使泛藍陣營不做親者痛仇者快之事，讓二○二四真正成為兩岸發展的新起點。」

張轉述郭董說法 文件只給「老大」

郭台銘隔天將修改後的文件電子檔透過通訊軟體「SIGNAL」回傳給張顯耀，並在訊息中指示張顯耀也在文件上簽名。張顯耀再將該份文件轉交中國軍方或周曉峰等中國高層，以書面宣誓在台支持郭台銘參選。

事後，張顯耀與中華致公黨副主席徐少東曾在電話中討論此事，對話過程被徐以兒子的手機偷偷錄下，而遭檢方掌握；對話中，張顯耀向徐轉述郭董說法，指文件不經過中國全國政協主席王滬寧，只給「老大」。

張顯耀應訊供稱，郭董口中的「老大」就是習近平，但他否認違反反滲透法，強調他是以「兩岸圓桌論壇協會」名義發布民調，是個人政治判斷看出趨勢，沒有受人影響。

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