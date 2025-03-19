立即備戰操演 視共軍威脅等級實施

為應對中共近年在台灣周邊海空域進行灰色地帶襲擾，國軍啟動「立即備戰操演」，圖為18日工兵部隊演練淡水河防戰備與阻絕。（中央社）

2025/03/19 05:30

〔記者方瑋立、林欣漢／台北報導〕國軍「立即備戰操演」十七日至廿一日展開，國防部長顧立雄今受邀赴立法院報告業務概況，國防部書面報告證實，為因應中共針對性軍演，國軍未來可能在經研判威脅等級後，執行「非計畫性」立即備戰操演。

為因應中共對台灰帶襲擾「由訓轉戰」，顧立雄日前宣布今年度起實施「立即備戰操演」，今已進入第三天。民眾昨日直擊，國軍第三作戰區所屬「雲豹」裝甲車，已自桃園市楊梅區機動至新北市八里區福清宮，官兵抵達戰術位置後，隨即現地部署，在裝甲車上覆蓋偽裝網。

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軍方公布監控共機艦影片

另據了解，國軍也在南台灣召訓後備部隊，為後續「逐步升溫」的操演做好準備，另外在中、北部其他軍事要地，也有彈藥整補、營安防護等演訓。

共軍前日大規模實施「聯合戰備警巡」擾台，國防部昨表示，自前天上午六時至昨日上午六時，國軍偵獲共機五十九架次，其中四十三架次逾越海峽中線，另有九艘次共艦活動。總計中共六十八機艦在台海周邊活動。

國防部則公布監控共軍機艦影片，包括F-16V監控中共攻擊二型無人機等畫面，展現監控能力。

顧立雄在立院表示，國軍掌握的是「聯合戰備警巡」會出動大批次的海空軍，海上的軍艦會同步挺進廿四浬，這樣的聯合戰備警巡歷來一週差不多舉行一次，十七日特殊的情況是上午舉行一次之後，軍艦沒有離開，下午空軍又再進來。

對於立即備戰操演的準備狀況，顧立雄說，目的是應付中共類似的襲擾動作，為了要強化高戰備能力，因此採取立即備戰操演，做狀況的想定。

國防部昨日送抵立院的書面報告陳述，國軍未來將因應中共針對性軍演，經研判威脅等級後，執行「非計畫性」立即備戰操演，實現實戰化訓練的操演原則。

國防部指出，「立即備戰操演」是為強化部隊備戰部署能力，檢討原依賴動員、須長時間準備的優先項目及友軍優先支援事項，操演採「狀況誘導」方式，使各級部隊熟稔防衛作戰、備戰部署階段整備等重要項目。

漢光演習7月9日起10天

相對於「立即備戰操演」未來可能轉型成常態性突發操演，國防部昨證實，今年度漢光四一號演習「實兵演練」，已規劃於七月九日至十八日實施，採實兵、實地、實時及部份對抗操演方式，依防衛作戰階段實施十天九夜演練。

國軍17日起進行為期5天的「立即備戰操演」，18日進入第2天；圖為國軍在八里一帶進行操演，CM11戰車等車輛實施警戒演練。（中央社）

國軍「立即備戰操演」昨在新北八里一帶進行，多輛雲豹甲車在宮廟前集結待命，準備進行關鍵基礎設施防護演練。（中央社）

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