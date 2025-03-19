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    被控「慣老闆」 不准助理請假就醫 藍委葉元之立院辦公室 遭北市府勞檢

    國民黨立委葉元之被控霸凌前助理方旭，北市勞動局接獲檢舉，昨派員前往葉元之國會辦公室勞動檢查。（資料照）

    國民黨立委葉元之被控霸凌前助理方旭，北市勞動局接獲檢舉，昨派員前往葉元之國會辦公室勞動檢查。（資料照）

    2025/03/19 05:30

    勞動局發現2缺失 違職安法規定

    〔記者劉詠韻、林欣漢／台北報導〕國民黨立委葉元之被控霸凌前助理方旭，包括言語羞辱、不准假就醫，最終疑導致方工作壓力過大病逝，後續更傳出葉是「慣老闆」；北市勞動局接獲檢舉，昨派員前往葉元之國會辦公室勞動檢查，發現現場無方旭的出勤紀錄，要求葉補充說明，也發現未設置職場暴力預防措施，涉違反職業安全衛生設施規則，限期一個月改善，未改善將依法開罰三至十五萬元罰鍰。

    葉辦：配合勞檢調查 盼釐清疑慮

    葉元之昨透過辦公室表示，他接到辦公室電話通知有勞檢的時候，人正在板橋跑地方行程，他除了尊重，也指示助理全力配合勞檢調查，盼釐清外界疑慮。

    前親民黨發言人吳崑玉曝光方旭妻子、馮昭的指控，指葉元之常對助理言語羞辱，方旭今年初不適，請假就醫，隔天情況沒好轉想繼續請假，被葉元之回「現在是會期末最忙的時候，你今天不來就不用來了」，之後方旭被辭退，並被葉踢出所有群組。方旭後來病重，住加護病房卅多天後過世，方旭日前告別式，家屬擺出「汪喵都歡迎，葉元之莫進。離塵遠遊去，慣老闆俱燼」告示，引發輿論熱議。葉元之否認相關指控，但也未出席告別式。

    勞動局昨指出，接獲民眾一九九九檢舉，在治喪結束後，昨天前往葉元之辦公室勞動檢查；現場檢視一小時後，發現無當事勞工的出勤紀錄，將請雇主補充說明，同時發現未設置職場暴力預防措施，已違反職安法規定，限期一個月改善，逾期未改善，將開罰三至十五萬元罰鍰。

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