中國國台辦稱富察已公開宣判 陸委會批未審先判、全程保密

陸委會。（資料照）

2025/03/18 05:30

〔記者陳鈺馥／台北報導〕八旗文化總編輯「富察」李延賀被中共關押逾兩年，本報揭露已被「秘密起訴」求處重刑。中國國台辦昨回應稱，二月十七日已在上海一審「公開宣判」，但未提及刑期等判決結果。陸委會痛批，國台辦聲稱本案是「公開審判」，其實完全保密，且早被中共當局拿來當宣傳樣板，未審已經先判。

據了解，與台人結婚多年的中國籍配偶富察已取得台灣身分證，二○二三年三月返回上海辦理註銷中國「戶籍」時，遭中國國安單位「秘密拘捕」。被捕原因是八旗文化出版許多違背中共史觀及與中共意識形態相左的書籍，被控犯下煽動分裂國家罪。

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國台辦發言人陳斌華昨聲稱，上海市人民檢察院第一分院指控李延賀犯煽動分裂國家罪一案，上海市第一中級人民法院經依法公開開庭審理，於二○二五年二月十七日一審公開宣判；「法院嚴格依法審理案件，充分保障了李延賀及其辯護人依法享有的各項訴訟權利」。

陸委會駁斥，國台辦聲稱本案是「公開審判」，其實完全保密，且早已被中共當局拿來當宣傳樣板，未審已經先判，所謂「充分保障李延賀各項訴訟權利」，完全是謊言。

罪名、證據、刑度 無從得知

陸委會強調，中共關押李延賀的根本目的就是要箝制台灣的出版界、學術界和文化界，試圖造成寒蟬效應。本案清楚顯示中共專制統治的本質，也再次印證國人赴中一定要有風險意識。

聲援富察連署工作小組批評，所謂「公開宣判」，事實上是一路「黑箱」到底。到底富察為何被拘捕、有什麼證據，乃至於正式起訴書，富察遭判刑的罪名、刑度、控辯雙方的陳述，公眾完全無從得知。所謂的「公開」，究竟公開了什麼，令人費解。

高雄科技大學科技法律研究所教授羅承宗受訪表示，該案凸顯中國長臂管轄到台灣，富察在台從事出版業有言論自由，回到中國就被拘捕，這種判決會讓在台灣的中配陷入恐懼，擔心回去中國可能面臨同樣遭遇。

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