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    首頁　>　政治

    傅崐萁競選小物案 起因鍾小平說溜嘴

    針對傅崐萁競選小物案，國民黨台北市議員鍾小平2月14日澄清，美甲盒套裝是由他的一位企業金主支付，也有發票，且未報政治獻金。（資料照）

    針對傅崐萁競選小物案，國民黨台北市議員鍾小平2月14日澄清，美甲盒套裝是由他的一位企業金主支付，也有發票，且未報政治獻金。（資料照）

    2025/03/15 05:30

    〔記者甘孟霖／台北報導〕檢調昨搜索立法院國民黨團總召傅崐萁花蓮住處，疑與先前被告發的「競選小物案」偵辦有關。事件起因為台北市議員鍾小平二月時曾在政論節目上說，傅崐萁於去年立委選舉期間，提供一萬份修容組給藍營候選人們，且「沒有收錢」；但後續鍾則又改口，稱是企業金主支付。

    稱傅提供「沒有收錢」 後改口金主支付

    鍾小平二月十二日於政論節目中表示，自己有收到傅崐萁提供一萬份修容組，且是贈送的，他沒有花半毛錢，「他助理打給我嘛，說要送東西來，我也是老江湖啊，當時我就問這個多少錢？卅塊以上可能就不行，他說廿幾塊。」主持人接著詢問鍾小平，當時有沒有覺得奇怪？為何傅崐萁對他這麼好要用送的？鍾小平則回應稱，「因為聽說別人也有送嘛，人家關心嘛，人家好意嘛，別人也有送我啊，我覺得還好啦，又不是送我錢。」

    事件延燒後引發各界討論，鍾小平二月十四日則又召開記者會，強調當初的美甲盒套裝是由他的一位企業金主支付，金額共廿八萬元，且有發票。

    鍾小平也提到，美甲盒沒有在選舉期間發放，是後續在里鄰工作會報、地方服務、跑行程發放，與選舉、政治獻金無關；他說，政治獻金都會整理出一定格式，這筆沒有報政治獻金，所以找比較久，一開始是忘記了。

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