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    首頁　>　政治

    傅崐萁競選小物案 藍委：為大罷免添柴火

    立法院國民黨團總召傅崐萁去年立委選舉期間，提供一同競選的國民黨立委指甲刀修容組、帽子、環保袋等「競選小物」，檢調昨發動第三波搜索。有藍委質疑，這些都是小東西，檢調沒有更重要的案子可辦了？（資料照）

    立法院國民黨團總召傅崐萁去年立委選舉期間，提供一同競選的國民黨立委指甲刀修容組、帽子、環保袋等「競選小物」，檢調昨發動第三波搜索。有藍委質疑，這些都是小東西，檢調沒有更重要的案子可辦了？（資料照）

    2025/03/15 05:30

    〔記者林欣漢／台北報導〕立法院國民黨團總召傅崐萁去年立委選舉期間，提供一同競選的國民黨立委指甲刀修容組、帽子、環保袋等「競選小物」，檢調昨發動第三波搜索。有藍委質疑，這些都是小東西，檢調沒有更重要的案子可辦了？另有藍委幕僚表示，還好他們當時沒有與傅崐萁合作。

    國民黨團書記長王鴻薇表示，整件事基本上就是府院黨用龐大的行政資源展開政治追殺，不斷想為大罷免增添柴火，這個時間點用過去數個地檢署已經結案的案子，進行大動作的搜索，就是衝著大罷免而來。

    王鴻薇質疑政治辦案

    王鴻薇指出，傅身為黨團總召，個人的風吹草動，都會影響整個團隊，民進黨劍指傅崐萁，不管最後結果為何，都為罷免團體增加很多素材。檢方應該向外界說清楚，到底是不是政治辦案。

    至於外傳曾獲傅崐萁提供競選小物的立委邱鎮軍表示，那時候有訂三千組，但東西在選後才送到，後來就放在服務處供鄉親索取，款項也是自己付的。若檢調要調查，願意配合說明，這也沒有什麼，「我們的部分比較單純一點」。

    邱鎮軍表示，北檢大動作從台北到花蓮搜索，是否有其必要性、急迫性，一般而言商業會計法這種案子，不需要如此大動作。有鄉親認為執政當局不滿傅崐萁帶領的在野黨與他們唱反調，才會造成這樣的結果，如果真的是這樣子，實在令人感到遺憾。

    立委陳玉珍認為，競選小物此案在各地地檢署很多都已經偵結，如果是涉嫌違反商業會計法，為什麼要勞師動眾由北檢指揮偵辦，很明顯就是政治力在介入，斧鑿斑斑，目的是要製造寒蟬效應，只要不服賴清德總統的意，都要抓起來，老百姓是不會屈服的。

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