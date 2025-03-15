民進黨今台中宣講︰藍白亂國會 國人受不了

民進黨秘書長林右昌昨列席民進黨立院黨團會議，會前接受媒體訪問。（記者叢昌瑾攝）

2025/03/15 05:30

卓揆將出席：總預算和財劃法 有必要更清楚說明

〔記者謝君臨／台北報導〕立法院十二日否決總預算和財劃法覆議案，民進黨今起舉辦八場政策宣講會。行政院長卓榮泰昨表示，因為在覆議的過程中，他發覺有部分立委對於相關說明好像聽得不是很清楚，有必要向全國人民做更進一步清楚說明，「我們是應邀出席，公私會清楚區分。」

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民進黨秘書長林右昌昨指出，藍白兩黨在國會的亂象已經讓國人受不了，且提出非常多違憲、擴權、濫權的法案，最後濫刪、凍刪總預算造成社會譁然，民進黨必須向國人說明；「至於藍白兩黨也要下鄉宣講，這是他們的自由，不予置評。」

卓榮泰說，因為在總預算、財劃法的覆議過程中，包括主計長陳淑姿所說的，從過去演進至今很關鍵的財劃法，好像立委聽得不是很清楚，因此他認為有必要向全國人民做進一步清楚說明。

林右昌表示，國民黨說要下鄉宣講普發現金一萬元的事。民進黨執政從○到六歲「國家和你一起養」，包括○到二歲嬰幼兒，若在家照顧小孩，阿公阿嬤也可以領到錢，且每個月都有托嬰補助金；二到六歲不管是公立、準公立、非營利幼兒園等，所有民眾每個月都可以領到補助的錢，更不用說高中職免學費、私立大學生每學期可以領三萬多元補助等。

林右昌︰補助民眾經費 需要預算支持

林右昌說，這麼多經費都需要預算支持，受到支持、領到政府補助的家庭非常多，每個月領到的錢應該遠遠超過一萬元，因此，大家可以了解，國民黨說要下鄉講普發一萬元，實在是滿奇怪的。

民進黨規劃於十五日啟動一連八場的「人民是頭家」政策宣講會。發言人韓瑩表示，目前規劃十五、十六日分別先在台中及桃園，邀請行政院長及內閣團隊成員、立委與各行各業的意見領袖代表，直接向人民闡述此次宣講會「國家要安全，台灣要向前」主軸目標，匯聚更強大的民主力量，引領國家向前。

民進黨全國首場「人民是頭家」宣講，今天下午四點在南屯區水安宮舉行。（民進黨提供）

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