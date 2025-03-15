競選小物案》傅崐萁指控賴司法追殺 朱立倫聲援

國民黨立院總召傅崐萁花蓮住家員工宿舍昨遭檢調搜索，傅要求賴清德總統勿再用司法暴力追殺在野黨立委。（記者田裕華攝）

2025/03/15 05:30

〔記者劉宛琳、施曉光／台北報導〕立法院國民黨團總召傅崐萁日前被告發二○二四大選期間提供競選小物給同黨立委候選人，涉及違反商業會計法、反滲透法等罪，傅位於花蓮的住家員工宿舍昨天遭檢調搜索。傅崐萁昨受訪強調，上網Google就可以知道都是廿元的東西，沒有任何一件違反選罷法，傅對搜索表達嚴厲譴責，要求賴清德總統不要再用司法暴力追殺在野黨立委。

朱：司法與罷免 賴的兩把大刀

國民黨主席朱立倫昨也召開記者會批評說，賴清德就任總統迄今，司法與罷免已經變成他手上的兩把大刀，一再揮向「非賴人士」，砍向多位縣市長、政治人物、國會議員及前民眾黨主席柯文哲等人。

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朱立倫強調，司法絕對不能成為政治操控的工具，如果再用司法操控政治，打壓在野黨或遂行一黨一人之私，達到掃除所有「非賴人士」，藉此鞏固個人權位，這是對台灣民主最大的傷害。

傅崐萁昨表示，非常遺憾國家司法至今無法真正獨立，民進黨先是對黨內的前桃園市長鄭文燦進行追殺，再針對黨外的前民眾黨主席柯文哲，現在則是對他下手。

傅崐萁指出，由沒有管轄權的台北地檢署領銜，對已經由各地檢署偵結的團購競選小物案，前往花蓮的員工宿舍進行搜索。傅說，此時此刻搜索在野黨的國會議員，已經偵結的案子可以重啟搜查，搜索票還說他違反會計法，請問違反會計法可以用這種強度嗎？

傅稱小物合法 與境外資金無關

傅崐萁強調，團購的紀念小物案在二○二四大選前已被各地民進黨候選人告發，並且各地地檢署都已偵結，到底是不是紅錢、是不是大陸的，查得非常清楚。所有進出口都是在國內指定的外匯銀行，所有的資金都清楚，一切合法，且與境外資金無關。

傅崐萁表示，各地地檢署都已簽結，結果賴清德竟用沒有管轄權的北檢到花蓮搜索員工宿舍，想要帶走他家種花種草的職工，再違反偵查不公開，洩密給特定媒體，製造話題。

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