傅崐萁競選小物案 北檢查有無中共介選

立法院國民黨團總召傅崐萁競選小物案，台北地檢署昨再搜索傅崐萁官邸附近的李姓男管家住處，透過追查金流、物流釐清有無中共介選等情事。（記者花孟璟攝）

2025/03/15 05:30

名嘴告發涉反滲透法 北檢昨發動第三波搜索

〔記者王定傳／台北報導〕立法院國民黨團總召傅崐萁被質疑透過花蓮「戰天下」公司向多名國民黨立委提供優惠競選小物，名嘴溫朗東懷疑中共藉這些小物介選，告發傅等人涉反滲透法；台北地檢署獲報將傅列被告調查，並指揮調查局北機站蒐證，初步懷疑戰天下公司涉作假帳等違反商業會計法、偽造文書等罪，日前已發動兩波搜索戰天下公司及其負責人蘇意舜住處等，昨再搜索傅崐萁官邸附近的李姓男管家住處，透過追查金流、物流釐清有無中共介選等情事。

請繼續往下閱讀...

傅批沒管轄權 北檢：競選小物在轄區內出售

檢調昨直奔傅崐萁「九五大樓」住處附近的職工宿舍搜索，引起側目。對於傅崐萁住處遭搜索的傳聞，以及傅質疑北檢對案件的管轄權，北檢澄清說，檢調人員並未搜索傅住處，且因戰天下競選小物有售到北檢轄區，因此北檢確定有管轄權。

傅崐萁被爆料在本屆立委選前提供多名藍營候選人修容組等競選小物，負責供貨的是花蓮縣「戰天下」公司，該公司負責人蘇意舜曾於傅縣長任內任觀光處長。

國民黨台北市議員鍾小平自爆，去年立委選前曾獲傅贈送一萬份競選小物修容組。溫朗東懷疑，傅與蘇意舜合謀，透過疑似中國製競選小物，受中國資助，從事立委選舉相關活動，另發放競選小物給藍營立委，以取得總召一職；部分藍營立委若收下傅的競選小物並發放，卻未申報政治獻金，恐涉偽造文書，若將「送的」偽造成「買的」，涉偽造文書外，也可能涉違反商業會計法，因此於二月十四日赴北檢告發涉商業會計法、反滲透法及刑法投票行賄等罪嫌。

北檢獲報後分「他」字案，並派出忠組檢肅黑金檢察官調查，檢察官則指揮北機站蒐證發現，戰天下出售競選小物地點包含台北市，確認有管轄權後，為保全證據，於二月廿七日兵分五路搜索戰天下公司及蘇意舜住處等處，三月十一日第二波行動搜索李男位於台中的住處，昨第三波行動直奔花蓮搜索。

檢調查金流、物流 視證據發展決定是否約談傅

據了解，戰天下公司疑涉作假帳等違反商業會計法、偽造文書情事，檢調藉搜索查扣證據、追查競選小物金流、物流，順藤摸瓜，釐清背後有無中共介入或有無其他不法情事，未來將視證據發展，再決定是否約談傅崐萁。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法