中國反分裂座談有「台灣同胞」 陸委會：不能代表台灣

陸委會表示，黃清賢當過國民黨大陸事務部主任，他的發言也許代表國民黨內一些人的意見，但絕不能代表「台灣同胞」。（資料照）

2025/03/15 05:30

〔記者鍾麗華、施曉光／台北報導〕中國昨舉辦「反分裂國家法」廿週年座談會，曾任國民黨大陸事務部主任、現任天津南開大學周恩來政府管理學院行政管理系教授的黃清賢，代表「台灣同胞」發言。對此，陸委會表示，黃當過國民黨大陸事務部主任，他的發言也許代表國民黨內一些人的意見，但絕不能代表「台灣同胞」。

黃清賢曾任國民黨大陸部主任

國民黨方面則不做任何回應。

這場座談會包括中國全國人大委員長趙樂際、中國外交部長王毅、中央統戰部長石泰峰、公安部長王小洪、中央軍委聯合參謀部參謀長劉振立，及中央和國家機關有關部門等出席，而黃清賢則代表「台灣同胞」發言。

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根據媒體報導，黃清賢在會中表示，台灣同胞把握只有「兩岸一家人」才有的優越待遇，積極追夢逐夢圓夢，同時弘揚中華優秀傳統文化，交流合作，增進互信共創新。「反分裂國家法」是一部協商兩岸統一的法律，以和平方式實現「祖國統一」，最符合台灣海峽兩岸同胞的根本權益。

黃清賢在二○一六年擔任國民黨特別顧問兼大陸事務部主任，時任國民黨主席洪秀柱於當年十一月的國共論壇，與中共總書記習近平舉行「洪習會」，就是由黃清賢負責聯繫對岸。

根據百度百科，黃清賢近年以兩岸學者身分，轉赴中國發展，現為天津南開大學周恩來政府管理學院行政管理系教授。不具名的台灣學者表示，黃清賢曾在成大政治系擔任專案教師，系上不聘他後，就轉往中國發展；黃的言論屬於「極統派」，他能在這樣「高規格」的紀念會議中代表發言，對他來說「恐怕是很高榮譽」。

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