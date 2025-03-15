李遠：不樂見藝人遭統戰 發對台不利言論

文化部長李遠（資料照）

2025/03/15 05:30

〔記者方瑋立／台北報導〕總統賴清德盤點中國對台五大威脅，並指示各政府機關執行十七項因應作為，其中包括強化台灣藝人在中國發展輔導管理。對此，文化部長李遠昨在立法院受訪表示，樂見台灣藝人赴中發展，但不樂見在台灣自由民主環境滋養後去中國被統戰，發出對台不利言論；文化部將會提供陸委會的相關注意事項及法令，盼能保護藝人。

李遠說，他不想太過譴責，但台灣是自由民主社會，包含中華文化的所有文化，都是台灣的養分，中國僅把文化當成統戰工具，他同情藝人處境，雖也祝福藝人好好發展，但不能發出傷害台灣言論。

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邱垂正︰不允許藝人鼓吹武統

陸委會主委邱垂正表示，將與主管機關配合，針對兩岸條例第三十三條之一，是否與中國黨政軍機關有合作行為或政治性內容，依照相關程序積極查處。

至於藝人祝賀中國「祖國」生日快樂是否受言論自由保障，邱指出，中共當局往往脅迫要求政治表態，陸委會經常規勸藝人應重視台灣社會感受，重視養育、培養他們土地上人民過去的支持，不應該反過來傷害國家；不過，即便不斷勸告，藝人近來變本加厲，如去年曾有轉發支持中共對台軍演案例，這就是在鼓吹戰爭、武統台灣，沒辦法容許。

立委邱志偉昨在總質詢時說，將提案修正兩岸條例第九條，明定相關統戰言行樣態，並搭配同法罰則單次裁罰五萬元，盼獲支持成為行政院版本草案。邱垂正對此表示樂觀其成。

行政院長卓榮泰答詢指出，「掌聲是從台灣開始的」，藝人若嚮往中國市場，忘記生養自己的地方，就會斷了根，且中國有多少藝人想抓就抓、財產說沒收就沒收，絕不是穩定民主社會該有的。卓強調，還是希望根留台灣，我們會發展自己強而有力、以本土為主的「台流」文化。

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